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본문 요약

강원 강릉시는 에너지 사용량 감축에 성공한 2461가구에 3200만원 가량의 탄소중립포인트 인센티브를 지급했다고 25일 밝혔다.

탄소중립포인트제 에너지 분야는 가정이나 상업시설 등에서 사용하는 전기, 상수도, 도시가스의 사용량을 과거 사용량과 비교해 감축 실적에 따라 인센티브를 지급하는 제도다.

이번 인센티브는 지난해 하반기 에너지 사용량 감축에 성공한 가구를 대상으로 현금, 기부, 그린카드 포인트 형태로 지급됐다.

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강릉시, 에너지 절약 2400여 가구에 탄소중립포인트 지급

입력 2026.06.25 11:54

  • 최승현 기자

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탄소중립포인트제 안내 포스터. 강릉시 제공

탄소중립포인트제 안내 포스터. 강릉시 제공

강원 강릉시는 에너지 사용량 감축에 성공한 2461가구에 3200만원 가량의 탄소중립포인트 인센티브를 지급했다고 25일 밝혔다.

탄소중립포인트제 에너지 분야는 가정이나 상업시설 등에서 사용하는 전기, 상수도, 도시가스의 사용량을 과거 사용량과 비교해 감축 실적에 따라 인센티브를 지급하는 제도다.

이번 인센티브는 지난해 하반기 에너지 사용량 감축에 성공한 가구를 대상으로 현금, 기부, 그린카드 포인트 형태로 지급됐다.

이번 참여 가구의 온실가스 감축량은 총 1372t으로 집계됐다.

이는 같은 해 상반기와 비교해 약 500t 증가한 것이다.

인센티브 지급 대상 가구 중 96가구는 에너지 취약계층 지원을 위해 135만 원을 기부했다.

탄소중립포인트제 에너지 분야는 강릉시민 누구나 참여할 수 있다.

탄소중립포인트제 인터넷 홈페이지나 강릉시 에너지과, 읍면동 주민센터를 통해 연중 신청할 수 있다.

강릉시 관계자는 “탄소중립포인트제는 에너지 절약을 통해 온실가스 감축에 이바지하는 동시에 인센티브 혜택도 받을 수 있는 일거양득의 제도”라며 “아직 참여하지 않은 시민께서도 제도에 많은 관심을 두고 적극적으로 동참해 달라”고 말했다.

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