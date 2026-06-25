창간 80주년 경향신문

트럼프 “도울 준비 돼있어”···각국 지원 줄이어

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

베네수엘라를 덮친 연쇄 강진에 각국이 긴급 지원에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

멕시코 외교부는 "베네수엘라 국민에게 깊은 연대의 뜻을 전하며, 이번 사태로 인한 피해와 고통에 진심으로 유감을 표한다"고 했다.

델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 베네수엘라 재건을 위한 연대와 지지의 뜻을 보내준 세계 각국 정부와 국제기구에 감사를 표했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “도울 준비 돼있어”···각국 지원 줄이어

입력 2026.06.25 11:56

수정 2026.06.25 13:14

펼치기/접기
  • 조형국 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
24일(현지시간) 베네수엘라 카라카스에서 연이은 지진이 발생한 후 시민들이 한 남성을 위로하고 있다. AP연합뉴스

24일(현지시간) 베네수엘라 카라카스에서 연이은 지진이 발생한 후 시민들이 한 남성을 위로하고 있다. AP연합뉴스

베네수엘라를 덮친 연쇄 강진에 각국이 긴급 지원에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 트루스소셜에 “베네수엘라 국민을 강타한 두 차례의 강력한 지진이 엄청난 규모의 인명 피해를 남겼다”며 “미국은 기꺼이 도울 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이어 “모든 정부 기관에 신속하게 움직일 준비를 하도록 지시했다”며 “우리의 새롭고 소중한 친구들을 위해 함께할 것”이라고 덧붙였다.

크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관은 엑스에서 “당국과 연락을 취하고 있으며 지원을 동원하고 있다”고 밝혔다. 그는 “어려운 시기에 베네수엘라 친구들을 신께서 축복하시기를 기도한다”며 “베네수엘라여, 힘내라”고 덧붙였다.

제러미 르윈 미국 국무부 해외원조 담당 차관은 “미국은 베네수엘라 임시정부의 파트너들과 협력해 가장 중요한 초기 며칠간 수색 구조팀, 의료 및 인도주의적 물품, 기타 자원을 보낼 것”이라고 발표했다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관도 “사랑하는 사람을 잃은 유가족분들께 깊은 애도를 표하며, 이 어려운 시기에 모든 피해 지역 사회가 힘과 안전, 그리고 빠른 회복을 이루기를 기원한다”고 말했다.

나이브 부켈레 엘살바도르 대통령도 베네수엘라 지원을 제안했다고 말했다. 부켈레 대통령은 엑스에 올린 글에서 “구조대원과 응급구조사 300명, 그리고 장비, 의약품, 필수품 50톤이 카라카스로 출발할 준비를 마쳤다”고 했다.

다니엘 노보아 에콰도르 대통령은 베네수엘라에 즉시 인도적 지원을 보낼 수 있도록 조치하겠다고 했다. 호세 라울 물리노 파나마 대통령도 인도적 지원을 제안했고, 루이스 이나시오 룰라 다 실바 브라질 대통령은 외교부에 베네수엘라 지원 방안을 검토하도록 지시했다.

멕시코 외교부는 “베네수엘라 국민에게 깊은 연대의 뜻을 전하며, 이번 사태로 인한 피해와 고통에 진심으로 유감을 표한다”고 했다. 이외에도 볼리비아, 우루과이, 아르헨티나 등 각국 정상들이 베네수엘라를 향한 연대와 지원의 뜻을 전했다.

델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 베네수엘라 재건을 위한 연대와 지지의 뜻을 보내준 세계 각국 정부와 국제기구에 감사를 표했다. 그는 이날 대국민 담화에서 “다자간 금융 기관들이 우리 나라에 지원을 제공하겠다고 제안해 왔다”고 밝혔다. 유엔과 국제금융기구는 베네수엘라 정부에 연락해 피해 복구에 동참하겠다는 뜻을 전했다.

미국은 지난 1월 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령을 군사 작전으로 축출한 후 베네수엘라에 영향력을 행사해왔다. 뉴욕타임스는 “미국이 지진 피해 복구에 어떤 역할을 할지는 트럼프 행정부가 베네수엘라에 얼마나 진정으로 헌신하는지를 보여주는 시험대가 될 수 있다”고 평가했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글