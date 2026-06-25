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부산 앞바다서 선박 충돌로 인도네시아 선원 2명 실종··· 이재명 대통령 “가용 자원 총동원해 인명 구조”

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본문 요약

부산 기장군 앞바다에서 LPG 운반선과 어선이 충돌해 인도네시아 국적 선원 2명이 실종됐다.

울상해경 관계자는 "기상 상태가 다소 좋지 않은 상황이었던 것으로 보인다"며 "인명 구조 이후 정확한 사고 원인 조사를 진행할 예정"이라고 말했다.

이날 이재명 대통령은 이 사고와 관련해 "가용 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기하라"고 지시했다.

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부산 앞바다서 선박 충돌로 인도네시아 선원 2명 실종··· 이재명 대통령 “가용 자원 총동원해 인명 구조”

입력 2026.06.25 12:08

수정 2026.06.25 12:47

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  • 김준용 기자

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울산해양경찰서 전경. 연합뉴스

울산해양경찰서 전경. 연합뉴스

부산 기장군 앞바다에서 액화석유가스(LPG) 운반선과 어선이 충돌해 인도네시아 국적 선원 2명이 실종됐다.

울산해양경찰서에 따르면 25일 오전 10시10분쯤 부산 기장군 대변항 남동쪽 약 43㎞ 해상에서 LPG운반선(992t급)과 저인망 어선(79t급)이 충돌했다.

이 사고로 어선이 침몰하면서 한국인 2명과 인도네시아인 6명 등 8명이 바다에 빠졌다. LPG 운반선 측이 한국인 2명을 포함해 6명을 구조했으며, 이중 1명은 상태가 위중해 육지로 이송 중이다.

울산해경은 경비함정과 헬기 등을 동원해 실종된 2명의 행방을 찾고 있다.

울산해경 관계자는 “기상 상태가 다소 좋지 않았던 것으로 보인다”며 “일단 인명 구조에 전념한 후 정확한 사고 원인을 조사할 예정”이라고 말했다.

사고와 관련해 이날 이재명 대통령은 “가용 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기하라”고 지시했다.

전재수 부산시장 당선인도 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 “마지막 한 분까지 무사히 구조될 수 있도록 가용한 모든 장비와 인력을 끝까지 집중해 구조에 총력을 다해 주시기를 바란다”고 밝혔다.

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