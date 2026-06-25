또 만난 러브버그…방제에 ‘살수드론’ 투입한다

서울시가 여름철 붉은등우단털파리(러브버그) 대발생에 대비해 ‘친환경 살수드론’을 처음 도입한다고 25일 밝혔다.

러브버그는 사람을 물거나 질병을 옮기지는 않지만, 짧은 기간 대량 발생해 불편을 유발한다. 발생 집중 시기는 이달 중순부터 다음달 초순으로 예상된다.

서울시는 러브버그가 낙엽과 유기물을 분해하는 등 생태계에서 수행하는 역할을 고려해 살충제 살포보다는 친환경 방제 방식에 중점을 두고 대응하기로 했다. 완전 박멸보다는 개체 수를 줄이는 방향으로 관리한다는 방침이다.

불암산과 수락산을 중심으로 살수드론을 4회 시범 운영한다. 물방울이 떨어질 때 생기는 압력으로 러브버그 날개를 젖게 해 비행 능력을 떨어뜨리는 방식이다. 서울시는 “살수드론을 통해 공원이나 산림 인접지 등 사람 접근이 어려운 대량 발생 지역의 방제 효율을 높이고자 한다”고 말했다.

지난달에는 러브버그 유충 발생을 억제하기 위해 친환경 미생물 제제(BTI)를 활용한 유충구제 시범사업을 벌였다. 시는 민원 발생 추와 현장 상황을 검토한 결과 대발생 예방에 일정 부분 효과가 있는 것으로 판단하고 있다.

25개 자치구에는 유인물질 포집기를 4895대 설치했다. 당초 계획한 1300대보다 대폭 늘어난 규모다. 유인물질 포집기는 장미·꿀·초콜릿 향을 내는 화합물인 페닐아세트 알데히드를 활용해 러브버그를 유인·포집한다. 불암산에서는 빛을 이용해 곤충을 포집하는 대량고공포집기를 운영해 러브버그 발생 밀도·양상을 모니터링한다.

조영창 서울시 시민건강국장은 “발생 예측부터 유충 관리, 현장 대응까지 단계별 관리 체계를 고도화해 보다 효과적이고 지속 가능한 서울형 방제모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.