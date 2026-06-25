오태석 우주청장 “올해 9월 누리호 5차 발사한다”

다음 주에 1·2·3단 이어붙이는 ‘총조립’ 개시 7월쯤 아르테미스 계획 구체적 협력 기술 윤곽

오태석 우주항공청장이 “올해 9월을 목표로 누리호 5차 발사를 준비하고 있다”고 밝혔다. 미국 주도의 다국적 달 개척 프로젝트 ‘아르테미스 계획’에 대해서는 한국이 구체적으로 어떤 기술을 통해 역할할지를 올해 7월쯤 제시할 것이라고 설명했다.

오 청장은 24일 경남 사천시 우주청 청사에서 개최한 기자간담회를 통해 “이번 주에 5차 발사용 누리호의 단별 조립이 끝날 것”이라고 밝혔다. 누리호는 1·2·3단으로 나뉘어 있다. 각 단 내부에 들어가는 크고 작은 부품을 조립하는 일이 수일 내 종료된다는 뜻이다.

오 청장은 “다음 주부터는 누리호를 대상으로 총조립에 들어갈 예정”이라고 말했다. 총조립이란 누리호 1·2·3단을 기차처럼 일렬로 이어붙이는 작업이다. 총조립은 발사를 코앞에 두고 이뤄진다. 오 청장은 “최종 발사일은 올해 8월 초 발사관리위원회를 개최해 결정할 계획”이라고 밝혔다. 5차 발사가 올해 9월 시행되면 지난 4차 발사(2025년 11월) 이후 10개월 만의 일이다.

오 청장은 이날 아르테미스 계획에 한국이 어떤 기술을 통해 참여할지에 대한 논의가 미국 항공우주국(NASA)과 진행되고 있다고 밝혔다. 지난 1년간 통신과 전력, 모빌리티를 중심으로 협력 논의를 했다는 것이다.

그동안 국내 과학계에서는 한국이 60여개국에 이르는 아르테미스 계획 참여국에 이름은 올렸지만, NASA에 실질적인 도움이 되는 파트너인지는 의문이라는 지적이 제기돼 왔다. “같이 잘 해보자”는 협력 분위기는 있지만, 구체적으로 한국 아니면 만들 수 없는 특출한 장비나 소프트웨어가 제시된 적은 없다는 얘기다.

그 사이 일본은 사람이 우주복을 입지 않고도 탑승할 수 있는 폐쇄형 월면차를 만들 독보적 역량을 내세워 달 개척 과정에서 많은 역할을 확보한 상태다. 달 개척에서 기여를 많이 할수록 향후 광물자원 채굴 등으로 나타날 경제적 이익에 접근할 가능성도 커진다.

이와 관련해 오 청장은 “다음 달 말에 국내에서 우주청과 NASA 간 워크숍이 개최된다”며 “이때 가장 빨리 진행할 수 있는 과제를 확정할 예정”이라고 밝혔다. ‘한국산 달 개척용 기술’의 구체적인 윤곽이 나타날 것이라는 뜻이다.

오 청장은 이날 악천후나 밤에도 지상을 관측할 수 있는 ‘다목적 실용위성 6호’ 발사가 연기될 것이라고도 설명했다. 다목적 실용위성 6호는 올해 하반기 유럽 기업 아리안스페이스의 ‘베가C’ 로켓에 실려 지구 궤도로 올라갈 예정이었다. 하지만 베가C에 함께 실릴 해외 위성 개발이 지연되면서 발사가 늦어지게 됐다.

현재로서는 다른 기업의 발사체에도 자리가 부족해 운송 계약을 해지하기는 어려운 상황이다. 오 청장은 “차선책으로서 발사 일정을 내년 2분기로 조정했다”고 밝혔다.