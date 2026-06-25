홍명보호가 남아프리카공화국을 상대로 2026 북중미 월드컵의 운명이 걸린 최종전에서 0-0으로 맞선 후반 10분. 붉은색과 녹색, 노란색이 녹아든 관중석은 뜨겁게 달아 올랐다.

상대의 골문을 위협하는 슛도, 골도 아니었다. 그럼에도 귀를 찢을 것 같은 함성이 쏟아진 것은 또 다른 A조 최종전에서 나온 멕시코의 골 소식이었다.

멕시코는 마테오 차베스가 첫 골을 넣은 데 이어 6분 뒤 훌리안 키뇨세스의 추가골까지 터졌다. 개최국인 멕시코 팬들은 이미 A조 1위를 확정지은 자국 선수들이 체코까지 누르면서 3전 전승(승점 9)의 상승세를 탄 것에 신바람을 냈다.

한국은 최소한 3위를 확보할 수 있었고, 남아프리카공화국은 최대 2위까지 노려볼 수 있다는 점에서 나쁠 게 없었다. 두 팀으로선 오롯이 한 판의 승부로 토너먼트의 비단길을 결정지을 수 있었다. 그 승자가 한국이 아니었다는 사실이 안타까울 따름이었다.

홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 25일 멕시코 몬테레이에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 타펠로 마세코(리마솔)에게 선제 결승골을 내주면서 남아프리카공화국에 0-1로 졌다.

이로써 한국(1승 2패)은 승점 3점에 그치면서 멕시코와 남아프리카공화국(1승 1무 1패·승점 4)에 이은 A조 3위로 밀려났다. 48개국 체제로 바뀐 이번 대회에선 12개 조의 3위 중 상위 8개팀도 32강 토너먼트에 오를 수 있다. 한국은 28일까지 진행되는 나머지 조들의 결과에 따라 32강 진출 및 상대가 확정된다.

그 결과에 따라 한국은 30일 미국 보스턴 스타디움에서 E조 1위를 확정한 독일과 만나거나 7월 2일 미국 시애틀 스타디움에서 G조 1위와 맞붙게 된다. G조에선 현재 이집트(1승 1무·승점 4)가 선두를 달리고 있다.

반면 남아프리카공화국은 월드컵을 자국에서 열었던 2010년에도 이루지 못한 토너먼트 진출의 꿈을 이뤘다.

이날 한국은 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)과 이재성(마인츠)을 과감하게 벤치로 내린 승부수가 통하지 않았다. 그 대신 오현규(베식타시)를 최전방에 배치하고, 황희찬(울버햄프턴)을 왼쪽 날개로 투입했다. “한국의 약점을 모두 파악했다”는 남아프리카공화국의 계산을 흔드는 동시에 상대를 적극적으로 압박해 공격의 활로를 찾겠다는 구상이었다.

그러나 한국은 오히려 상대의 수비에 이은 날카로운 역습과 공간이 열릴 때마다 시도하는 중거리슛에 휘둘렸다. 골만 나오지 않았을 뿐 남아프리카공화국으로 기우는 흐름이었다. 전반전 슈팅 숫자에서도 4개(0개) 대 9개(3개·이상 유효슈팅)로 철저한 열세였다.

한국은 후반 들어 손흥민과 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 김진규(전북)을 한꺼번에 교체 투입하면서 반격에 나섰지만, 결과는 신통치 않았다. 한국은 후반 18분 측면 크로스에 이은 마세코의 왼발슛에 선제골을 내주면서 0-1로 끌려갔다. 한국은 수비수 박진섭(저장)에 이어 공격수 조규성(미트윌란)까지 잇달아 투입해 만회골 사냥에 나섰으나 마지막까지 골은 터지지 않았다. 종료 직전 카스트로프의 크로스에 이은 박진섭의 헤더가 골키퍼의 품에 안기면서 패배를 받아들여야 했다.