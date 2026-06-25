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본문 요약

뇌물을 받고 특정 업체에 사업을 몰아준 전남 화순군수와 공무원 등 10명이 검찰에 송치됐다.

구 군수에게 뇌물을 건넨 공사업체 대표와 브로커 등 6명은 뇌물공여와 건설안전기본법위반 등의 혐의로 입건돼 함께 송치됐다.

구 군수 등은 2023년 10월부터 지난 4월까지 화순군이 발주한 공사를 수의계약 방식으로 특정 업체가 수주하도록 부당한 영향력을 행사한 혐의다.

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뇌물 받고 불법 수의계약···경찰, 화순군수 등 10명 송치

입력 2026.06.25 13:21

  • 강현석 기자

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경찰 마크.

경찰 마크.

뇌물을 받고 특정 업체에 사업을 몰아준 전남 화순군수와 공무원 등 10명이 검찰에 송치됐다.

광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 25일 구복규 화순군수를 뇌물수수와 직권남용권리행사방해 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다.

화순군 공무원 3명도 입건돼 검찰에 넘겨졌다. 구 군수에게 뇌물을 건넨 공사업체 대표와 브로커 등 6명은 뇌물공여와 건설안전기본법위반 등의 혐의로 입건돼 함께 송치됐다.

구 군수 등은 2023년 10월부터 지난 4월까지 화순군이 발주한 공사를 수의계약 방식으로 특정 업체가 수주하도록 부당한 영향력을 행사한 혐의다.

이들은 5000만원까지 수의계약을 할 수 있는 ‘여성기업 특례’를 악용했다. 일반 계약의 경우 2000만원까지만 수의계약이 가능하다. 이렇게 수주한 공사는 실제로는 다른 업체로 넘겨졌다.

경찰은 이들이 수주한 총 공사금액이 4억원에 이르는 것으로 보고 있다. 해당 업체는 금품을 대가로 제공했고, 브로커는 계약 수주를 중간에서 도운 것으로 조사됐다.

경찰은 첩보를 토대로 지난해 12월 화순군청을 압수수색하며 수사를 진행해 왔다.

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