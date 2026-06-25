제주 360여개 오름 특성별 관리···현장 훼손 실태조사도

5년 오름 보전·관리 기본계획 수립 용역 착수 실태조사 후 훼손 등급 부여···맞춤형 복원 방안 수립

제주도가 도 전역에 산재한 360여개의 오름의 고유한 특성과 훼손 정도에 맞춘 보전·관리 계획을 세운다.

제주도는 2027년부터 2031년까지 5년간 적용할 오름 관리의 종합 청사진인 ‘제주특별자치도 오름 보전·관리 기본계획 수립 용역’을 추진한다고 25일 밝혔다.

연구 용역은 제주대학교 산학협력단 책임연구원인 오홍식 교수팀과 주식회사 녹담이엔씨가 공동으로 수행한다.

제주의 오름은 도 전역에 분포하는 소화산체다. 독보적인 생태·환경적인 가치는 물론 도민의 삶과 역사가 고스란히 녹아있는 제주의 핵심 환경자산으로 평가받는다.

하지만 최근 오름이 새로운 생태 관광지로 각광받으면 대중적인 관심이 높아진 반면 탐방객 급증과 무분별한 이용으로 인한 훼손도 잇따르고 있다.

이번 연구 용역은 그동안 일괄적으로 추진해 온 오름 정책의 성과와 한계를 면밀하게 분석한다. 특히 오름 현장의 훼손 실태를 과학적으로 진단해 오름별 특성을 반영한 맞춤형 보전 전략 수립에 주안점을 둔다.

과업은 크게 ‘맞춤형 보전 전략 수립’ ‘체계적인 복원·관리 체계 마련’ ‘도민 참여형 보전 거버넌스 강화’ 등 세가지 방향으로 나눠 진행된다.

우선 정밀한 기초 조사와 실태 조사를 통해 오름이 지닌 고유한 환경 가치를 재평가한다. 조사 결과에 따라 오름별로 훼손 등급을 세분화해 부여하고, 그에 맞는 식생 복원 방안을 제시한다. 이와 함께 최근 수요가 늘고 있는 오름 내 산림 레포츠의 수요성 여부를 검토하고, 탐방 시설 확충 방안도 마련한다.

실제 일부 오름은 유명 방송 예능 프로그램에 소개돼 관광객이 몰리면서 탐방로와 정상부가 크게 훼손됐고, 결국 일정기간 탐방을 금지하는 휴식년제를 실시해야 했다. 또다른 오름에서는 산악 자전거 등에 의한 훼손이 발견되기도 했다.

도는 아울러 오름 내 사유지 점유나 무단 훼손 등 불법 행위 단속을 실효성 있게 강화하기 위한 조례 개정 등 제도적 개선 대책도 함께 마련할 방침이다.

도민이 주도하는 거버넌스도 한층 넓어진다. 대표적이 민간 참여 모델인 1단체 1오름 가꾸기 운동을 전면 활성화한다. 오름 생태 체험관이나 정보센터 설치 등을 다각도로 검토해 도민들이 직접 오름의 가치를 체감하고 보전에 동참할 수 있는 환경을 조성한다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “이번 기본 계획으로 오름을 지속 가능한 환경 자산으로 관리하는 기준을 마련하겠다”고 말했다.