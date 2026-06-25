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본문 요약

왕이 중국 공산당 중앙 외사판공실 주임은 미국과 이란의 종전 협상이 순조롭게 진행될 수 있도록 돕겠다는 뜻을 거듭 확인했다.

25일 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 전날 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관과 전화 통화에서 "이란과 미국이 종전 양해각서에 서명한 것은 국제 사회 공동 노력의 결과로 파키스탄이 그 과정에서 핵심적이고 특수한 역할을 했다"며 이같이 밝혔다.

왕 부장은 "평화 프로세스가 이제 막 시작돼 앞으로 멀고 험난한 길이 남아 있다"며 "중국은 파키스탄 및 뜻이 맞는 국가들이 건설적 역할을 계속하는 것을 변함없이 지지할 것"이라고 말했다.

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왕이 “미·이란 협상, 전쟁 불길 막아야” 호르무즈 항행 정상화 촉구

입력 2026.06.25 13:59

  • 조형국 기자

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왕이 중국 외교부장이 지난달 29일(현지시간) 캐나다 오타와에서 마크 카니 총리를 만나러 이동하고 있다. AP연합뉴스

왕이 중국 외교부장이 지난달 29일(현지시간) 캐나다 오타와에서 마크 카니 총리를 만나러 이동하고 있다. AP연합뉴스

왕이 중국 공산당 중앙 외사판공실 주임(외교부장 겸임)은 미국과 이란의 종전 협상이 순조롭게 진행될 수 있도록 돕겠다는 뜻을 거듭 확인했다.

25일 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 전날 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관과 전화 통화에서 “이란과 미국이 종전 양해각서(MOU)에 서명한 것은 국제 사회 공동 노력의 결과로 파키스탄이 그 과정에서 핵심적이고 특수한 역할을 했다”며 이같이 밝혔다.

왕 부장은 “평화 프로세스가 이제 막 시작돼 앞으로 멀고 험난한 길이 남아 있다”며 “중국은 파키스탄 및 뜻이 맞는 국가들이 건설적 역할을 계속하는 것을 변함없이 지지할 것”이라고 말했다.

그는 “전면적인 휴전과 전쟁 중단 국면을 공고히 하고 절대로 전쟁의 불길이 다시 타오르지 않도록 해야 한다”며 “MOU는 이란의 근본적이고 장기적 이익과 국제사회의 일반적 기대에 부합한다”고 밝혔다.

이어 “호르무즈 해협의 정상적 항해를 조속히 재개해 글로벌 생산 및 공급망의 안정을 보장해야 한다”며 “해협의 움직임은 연안국의 주권과 합법적 권익을 존중해야 할 뿐만 아니라 국제관례와 각국의 공동 바람에 부합해야 한다”고 말했다.

왕 부장은 “걸프를 포함한 중동 지역은 더는 강대국 간의 경쟁과 지정학적 희생양이 되어서는 안 되며 지역 국가들은 진정한 전략적 자주성을 견지하고 운명을 확실히 자신의 손에 쥐어야 한다”고 덧붙였다. 또 중동 문제의 핵심은 팔레스타인 문제라면서 “중국 측은 지역 각국이 팔레스타인 문제 해결에 있어 더욱 일치된 목소리를 내고 조화로운 행동을 취해 ‘두 국가 해법’을 조속히 이행하고 지역의 장기적인 안정과 평화를 실현할 것을 촉구한다”고 강조했다.

다르 장관은 이날 통화에서 이란과 미국 간 새로운 단계의 협상 시작에 관한 상황을 전하고 “중국 측과 계속해서 긴밀히 조율하고 협력해 지역의 지속 가능한 평화와 안정을 실현하는 데 건설적 역할을 하기를 기대한다”고 말했다.

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