[속보] 이 대통령, 문재인 전 대통령과 다음달 1일 오찬회동

이재명 대통령은 문재인 전 대통령과 다음달 1일 청와대에서 오찬을 함께한다.

강유정 청와대 수석대변인은 25일 청와대 브리핑에서 이같이 밝혔다. 문 전 대통령의 배우자 김정숙 여사는 해외 일정으로 함께하지 못한다.