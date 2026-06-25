이스라엘 “어떠한 경우도 레바논서 철군 안 해”···이어지는 포성에 협상도 흔들

미국과 이란의 종전 후속 협상 중에도 이스라엘군이 레바논에서 철수하지 않고 공격을 이어가고 있다. 이스라엘이 레바논에서 철군하지 않겠다고 거듭 입장을 밝히면서 미·이란의 협상이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 계속되고 있다.

AFP통신은 24일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 “내가 총리로 있는 한 남부 레바논의 안보지대를 유지할 것”이라며 레바논에서의 철군 의사가 없음을 밝혔다고 전했다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관도 “이스라엘 방위군은 준비돼 있고 우리는 후퇴하지 않을 것”이라며 “현재로서는 미국이 이스라엘의 레바논 철수를 요구하지 않고 있다”고 말했다.

이날도 레바논 남부에서는 이스라엘군의 공격이 이어졌다. 이스라엘이 레바논 남부에서 차량을 공습해 2명이 사망했으며 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라는 이번 공격에 관해 “휴전 협정에 대한 노골적인 위반”이라고 비판했다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이스라엘군은 레바논 남부 산악 지대에 있는 헤즈볼라의 지하 요새를 포위하고 헤즈볼라 무장대원 수십명을 가두기도 했다.

마코 루비오 미국 국무장관은 이스라엘의 철군을 강제할 수는 없는 상황이라고 시사했다. 걸프 국가들을 순방 중인 루비오 장관은 이날 쿠웨이트에서 취재진에게 “이스라엘이 레바논에 있는 유일한 이유는 헤즈볼라가 그곳에서 로켓과 무인기(드론)을 발사하기 때문”이라고 말했다. 그러면서 레바논군이 이스라엘군의 주둔지에 진입해 해당 지역을 안정시킨 후 다음 시범 지역으로 이동하는 방안을 논의하고 있다고 설명했다.

다만 이스라엘 정부 관계자는 루비오 장관이 언급한 이스라엘군의 단계적 철수 방안에 관한 합의가 도출될 가능성은 낮아 보인다고 타임스오브이스라엘에 말했다.

이란은 미국과 최종 종전 합의를 위해서는 레바논 전선에서의 종전이 필수적이라고 밝혀왔다. 이란 협상 대표단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 이날 “우리에게 레바논의 휴전은 이란의 휴전만큼 중요하며 더 나아가 레바논 전쟁의 종식은 이란 전쟁의 종식만큼 중요하다”고 말했다.

미국과 이란은 지난 22일 스위스에서 회담 이후 레바논에서의 무력 충돌을 방지하기 위해 ‘레바논 분쟁 해결 기구’를 설치하겠다고 밝힌 바 있다.

이스라엘과 레바논은 전날 미국의 중재 아래 5차 협상을 시작했다. 이스라엘과 레바논 정부는 지난 4월 미국의 중재로 1차 평화회담을 개최하고 이스라엘과 헤즈볼라 분쟁의 한시적 휴전에 합의한 바 있다.

하지만 양국의 이번 회담은 앞서 체결된 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 대한 불만으로 인해 역대 가장 저조한 성과를 보이고 있다고 타임스오브이스라엘이 소식통을 인용해 보도했다.

양국은 미국과 이란의 MOU에 레바논 전선 휴전 문제가 포함된 데 대해 불만을 품고 있는 것으로 알려졌다. MOU에 레바논 문제가 포함되면서 이란과 헤즈볼라가 협상에서 더 큰 영향력을 확보할 수 있게 되고, 이스라엘과 레바논이 별도로 진행 중인 협상의 취지가 훼손될 것으로 판단하고 있다고 소식통은 전했다.