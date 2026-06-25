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본문 요약

충북도가 다가오는 초고령사회와 농업 위기에 대응하기 위해 노인과 농업인 등을 위한 조례를 재·개정했다.

인구감소지역 내 의료인과 빈집에 대한 세제 지원 감면 기한을 2027년까지 연장하는 도세 감면조례 개정안과, 조령산자연휴양림 내 숙박시설 확충에 따른 사용료를 반영한 조례안도 포함됐다.

충북도 관계자는 "이번 조례 제·개정은 도민 생활 안정과 복지 증진에 이바지할 것으로 보인다"며 "특히, 노인 및 농업인에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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충북도, 노인·농업인 맞춤0형 복지 조례 21건 제·개정… 7월 시행

입력 2026.06.25 14:14

  • 이삭 기자

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충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도가 다가오는 초고령사회와 농업 위기에 대응하기 위해 노인과 농업인 등을 위한 조례를 재·개정했다.

충북도는 지난 24일 열린 제434회 충청북도의회 임시회 본회의에서 총 21건(제정 3건, 개정 18건)의 조례안이 통과돼 오는 7월 시행될 예정이라고 25일 밝혔다.

이번에 새롭게 제정된 조례는 모두 3건으로 취약계층과 농가 지원에 초점을 맞췄다. ‘충북도 노후준비 지원 조례안’은 재무, 건강, 여가 등 도민들이 체계적인 노후 준비를 할 수 있도록 법적 근거를 마련했다. 천재지변과 국제 정세 변화로 인한 농자재 공급망 급변에 대응해 ‘충북도 필수농자재 지원 조례안’을 제정, 비료와 농약 등 필수농자재 지원을 통해 위기에 처한 농업인의 경영 안정을 돕는다.

‘충북도 복지정보 접근성 향상에 관한 조례안’은 중앙행정기관과 지자체에 흩어져 있던 복지서비스 정보를 통합 제공 및 관리하고, 정보취약계층의 접근성을 보장해 맞춤형 혜택을 쉽게 찾을 수 있도록 했다.

개정된 조례는 모두 18건이다. ‘고령운전자 교통사고 예방을 위한 지원 조례 일부개정조례안’은 기존의 간접적인 교육·홍보를 넘어 차량 안전운전 보조장치 설치 지원 등 실질적인 사고 예방 사업의 근거를 마련했다. 인구감소지역 내 의료인과 빈집에 대한 세제 지원 감면 기한을 2027년까지 연장하는 도세 감면조례 개정안과, 조령산자연휴양림 내 숙박시설 확충(숲속의집 6개 동 신설 및 트리하우스 3호 증축)에 따른 사용료를 반영한 조례안도 포함됐다.

충북도 관계자는 “이번 조례 제·개정은 도민 생활 안정과 복지 증진에 이바지할 것으로 보인다”며 “특히, 노인 및 농업인에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

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