유엔 사무총장 후보자들, 제주 명예도민 됐다

4명의 후보들 제21회 제주포럼에 참석 24일 도민증 수여, 25일 대담 나눠

유엔(UN) 사무총장 후보자들이 제주 명예도민이 됐다.

제주도는 제21회 평화와 번영을 위한 제주포럼에 참석한 유엔 사무총장 후보자들에게 명예도민증을 수여했다고 25일 밝혔다.

도는 “국제사회에서 폭넓은 영향력을 지닌 지도자들과 협력 기반을 다지고 제주의 국제적 위상을 높이기 위한 것”이라면서 “4명의 유엔 사무총장 후보자들은 국제평화와 지속가능발전, 국제협력을 이끌어 온 인물로 평가받는다”고 설명했다.

명예도민증을 받은 후보들은 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 레베카 그린스판 유엔 무역개발회의(UNCTAD) 사무총장, 마리아 페르난다 에스피노사 제73차 유엔총회 의장, 마키 살 전 세네갈 대통령이다.

도는 ‘제주특별자치도 명예도민증 수여 등에 관한 조례’에 따라 도정 발전에 공로가 크거나 제주 발전에 기여할 것으로 기대되는 국내외 인사에게 명예도민증을 준다.

이들은 24일 오후 7시20분 제주돌문화공원에서 열린 제주포럼 환영 만찬에서 제주명예도민증을 받았다. 이어 25일 오후 제주포럼 주요 프로그램인 ‘유엔 사무총장 후보자 대담’에 참석해 ‘다자주의 재구상’을 주제로 국제사회의 협력과 지속 가능한 미래를 위한 의견을 나눈다.

오영훈 제주지사는 “제주포럼은 세계 각국 지도자와 국제기구, 전문가가 한자리에 모여 평화와 번영의 미래를 논의하는 대한민국 대표 공공외교의 장”이라면서 “이번 명예도민증 수여를 계기로 세계적 지도자들과의 교류를 넓히고 평화·지속가능발전·국제협력 분야에서 제주의 역할을 키워나갈 계획”이라고 말했다.