남아공 경기 패배에도 광장 메운 3만여명 “아직 32강 기회 있어, 1실점 다행”

2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전 대한민국과 남아프리카공화국의 경기가 열린 25일, 광화문광장은 시민들의 열띤 응원으로 빨갛게 물들었다. 대표팀의 패배로 자력진출이 좌절되자 아쉬움을 감추지 못하면서도 “실점이 적은건 다행”이라며 32강 진출의 희망을 놓지 않았다.

12일 오전 11시 기준 서울 종로구 광화문광장에는 소방당국 추산 3만여명의 시민이 몰렸다. 오전 10시쯤엔 광화문삼거리부터 세종대로사거리 도로가 전면 통제되기도 했다. 통제된 도로에 시민들이 돗자리를 깔고 하나둘 앉아 응원 채비를 마치자 박수갈채와 함께 경기가 시작됐다.

이날 시민들은 붉은색이 들어간 옷과 두건, 선글라스 등을 착용하고 한 목소리로 “대한민국”을 외쳤다. 혼자 온 시민도 가족·친구와 함께한 시민도 모두 한마음이 됐다. 지난 1·2차전에 이어 오늘도 홀로 광장에 왔다는 유부원씨(71)도 “거리 응원을 하면 혼자라는 생각이 안 든다”며 “모두가 대한민국의 승리라는 하나의 목표를 갖고 응원하는 게 좋다”고 말했다. 학교 친구들과 함께 응원하러 왔다는 이준서군(11)은 “쉬는 시간에 친구들과 종종 축구를 하는데 같이 보러와 좋다”며 “사람들이 많아 즐겁다”고 했다.

경기 흐름에 따라 광장 곳곳에선 환호와 탄식이 교차했다. 전반 30분 골키퍼 김승규의 선방이 나왔을 땐 안도의 환호와 박수가 터져나왔고, 후반 18분 남아공의 타펠로 마세코가 골을 넣었을 땐 “아이고”와 함께 침묵에 잠겼다. 얼굴을 양손으로 감싸안고 발을 구르는 관중도 있었다. 이후 한국 국가대표팀이 골 찬스를 잡을 때는 “좋다!”, “때려라!” 등 간절한 목소리가 곳곳에서 터져나왔다. 거리를 통제하는 스태프들도 연신 뒤를 돌아 전광판을 바라보는 등 함께 긴장했다.

점심시간이 되자 공식 응원 구역이 아닌 세종문화회관 계단과 인근 상권의 거리까지 사람들이 채워졌다. 광화문 인근 직장인들도 길목에 서서 경기를 지켜봤다. 흰 셔츠에 슬랙스를 입고 붉은 악마 머리띠를 찬 직장인도 있었다. 점심시간 틈을 타 거리 응원에 나섰다는 문모씨(63)는 “지난 2차전 때 직장 동료가 보고 재미있었다고 해서 나와봤다”며 “온지 얼마 안돼서 골을 먹혀 아쉽지만 끝까지 보고 갈 것”이라고 했다.

열띤 응원에도 불구하고 이날 경기는 0-1 패배로 끝났다. 이로써 한국은 32강 진출을 위해선 경우의 수를 기대할 수밖에 없게 됐다.

광장을 떠나는 시민들은 아쉬움을 감추지 못했다. 경기 남양주에서 아내와 함께 응원하러 왔다는 김상수씨(58)는 “감독 전략이 너무 많이 공개됐고 전반에 골을 넣지 못한 게 실책 아니겠냐”며 “경우의 수를 따져야겠지만 조 3위로라도 올라왔으면 한다”고 했다. 이날 연차를 쓰고 거리응원에 나섰다는 조병은씨(34)와 최원영씨(32)는 “친구들끼리 내기를 했는데 지게 되서 아쉽다”며 “국가대표팀이 골을 넣는 모습을 보고 싶었는데 보지 못해 아쉽다”고 했다. 탄식을 내뱉던 한 시민은 “실점 많이 안한건 다행”이라며 웃었다.

이날 경기 시작 전인 오전 9시30분 광화문광장 무대에는 오세훈 서울시장과 신디스와 음쿠쿠 주한 남아공 대사가 올랐다. 무대에 선 이들은 시민들을 향해 각각 응원의 메시지를 전했다. 오 시장은 “남아공은 감사의 정원에도 있듯 6·25전쟁 때 많은 도움을 준 나라”라며 “한국이 이겨야겠지만 선전을 펼칠 때도 격려와 박수를 보내달라”고 말했다.