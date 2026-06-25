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본문 요약

온라인 등에서 '무니코틴'을 표방하며 판매되는 액상형 흡입제품을 조사한 결과, 일부 제품에서 니코틴은 물론 안전성이 검증되지 않은 유사 니코틴까지 검출된 것으로 나타났다.

관세청도 이달 15일부터 관련 제품 수입 신고 시 화학물질의 유해성 등을 기재한 물질안전보건자료를 제출하도록 하고, 유사니코틴 함유 여부도 함께 신고하도록 했다.

해외에서는 유사 니코틴 규제를 강화하는 추세다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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무니코틴이라더니 유사 니코틴 함유···정부 판매 차단 나서

입력 2026.06.25 14:19

  • 박상영 기자

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무니코틴이라더니 유사 니코틴 함유···정부 판매 차단 나서

온라인 등에서 ‘무니코틴’을 표방하며 판매되는 액상형 흡입제품을 조사한 결과, 일부 제품에서 니코틴은 물론 안전성이 검증되지 않은 유사 니코틴(6-메틸니코틴)까지 검출된 것으로 나타났다.

정부는 25일 온라인에서 무니코틴을 강조하며 판매량이 많은 액상형 흡입제품 105개를 수거해 분석한 결과, 13개 제품에서 니코틴이 검출됐고 12개 제품에서는 유사니코틴의 일종인 6-메틸니코틴이 확인됐다고 밝혔다.

유사 니코틴은 천연 또는 합성 니코틴과 화학 구조가 유사한 신종 합성 화학물질이다. 이 가운데 6-메틸니코틴은 국내외에서 충분한 유해성 평가가 이뤄지지 않은 미검증 물질로, 니코틴과 유사한 작용을 하며 세포 독성을 나타낼 수 있다는 연구 결과가 보고된 바 있다.

유사 니코틴의 국내 유입은 빠르게 늘고 있다. 관세청에 따르면 지난해 10월부터 올해 5월까지 유사 니코틴 수입 통관량은 약 15t으로 집계됐다. 이 가운데 올해 들어서만 13t이 수입되는 등 반입 규모가 급증하는 추세다.

정부는 관리·감독을 강화하기로 했다.

재정경제부는 니코틴이 검출된 제품을 수사 의뢰하고 담배사업법 위반 여부를 확인할 방침이다. 니코틴이 함유된 제품은 법적으로 ‘담배’에 해당하는 만큼 제조·판매자는 담배사업법 등 관련 법령을 준수해야 한다.

식품의약품안전처는 유사 니코틴이 검출된 제품을 취급한 사업자에게 판매 중단을 권고했으며, 온라인 플랫폼에는 해당 제품의 판매 차단을 요청했다. 또 연내 6-메틸니코틴에 대한 유해성 평가를 마무리하는 한편, 다른 형태의 유사니코틴이 국내에 유입될 가능성에 대비해 관리 체계를 강화할 방침이다.

관세청도 이달 15일부터 관련 제품 수입 신고 시 화학물질의 유해성 등을 기재한 물질안전보건자료(MSDS)를 제출하도록 하고, 유사니코틴 함유 여부도 함께 신고하도록 했다.

해외에서는 유사 니코틴 규제를 강화하는 추세다. 미국 연방정부는 한국처럼 니코틴 함유 제품만 담배로 규제하지만, 캘리포니아 등 일부 주는 유사니코틴도 담배로 관리한다. EU와 캐나다는 니코틴 함유 여부와 관계없이 액상형 흡입제품 전체를 전자담배로 분류해 규제하고 있다.

다만 니코틴이 검출되지 않은 제품이라고 해서 안전하다고 단정할 수 없다는 지적도 나온다. 액상형 흡입제품은 니코틴이 없더라도 액상형 전자담배와 유사한 성분으로 구성돼 포름알데히드 등 유해물질이 발생할 가능성이 있다는 것이다.

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