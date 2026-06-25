올여름 역대 최대 전력 수요 전망…정부 “안정적 전력 수급 총력”

폭염 장기화 시 8월3주차 최대 98.8GW 예상 기후부 “최대 107GW 전력 공급 능력 확보” 7~8월 가정용 전기요금 누진 구간 완화

올여름 전력 수요가 역대 최대 수준이 될 것이란 전망이 나왔다. 정부는 안정적인 전력 수급에 총력을 펼치겠다고 밝혔다.

기후에너지환경부는 25일 서울 마포구 한국중부발전 서울발전본부에서 전력 수급 대책 회의를 열고 여름철 전력 수급 전망과 대책을 발표했다. 기후부는 올해 여름 최대 전력 수요가 98.8GW(기가와트)까지 치솟을 수 있다고 밝혔다. 2024년 8월20일 기록한 최고 기록 97.1GW를 넘어서는 수치다.

전력 수요가 정점에 이르는 시기는 8월3주차로 내다봤다. 8월3주차 예상 전력 수요는 더위가 통상적인 수준일 땐 94.1GW, 폭염 기간이 길어지고 태풍 영향으로 고온다습한 공기와 구름이 유입됐을 땐 98.8GW가 될 것이라고 설명했다.

정부는 2023년부터 2025년까지는 여름 전력 수요 정점을 8월2주차로 예상했는데, 올해는 휴가 분산 등의 이유를 들어 한 주 늦춰 잡았다. 지난해엔 전망과 달리 8월4주차에 정점을 찍었다. 당시 정부의 전력 수요 전망 체계가 기후변화와 생활 방식 변화를 반영하지 못하고 있다는 비판이 제기됐다.

전력 수요 예측은 최근 30년 가운데 기온이 높았던 상위 10개년도와 상위 3개년도 기온 평균값과 태양광 발전 이용률 등을 반영해 계산한다.

기후부는 최대 107GW의 전력 공급 능력을 확보해 대응할 수 있다고 설명했다. 최대 전력 수요가 98.8GW까지 나타나더라도 예비력이 8.2GW로 관리할 수 있다고 밝혔다. 예비력이 부족할 경우를 대비해 8.8GW 예비 자원도 추가로 준비했다고 부연했다.

기후부는 오는 29일부터 9월18일까지를 전력 수급 대책 기간으로 정하고 전력 관계기관과 함께 비상 대응 태세를 유지하겠다고 밝혔다.

지난해와 마찬가지로 올해 7월과 8월 가정용 전기요금 누진 구간 완화도 이뤄진다. 원래 주택용 전기요금 누진 구간은 사용량을 기준으로 200kWh(킬로와트시) 이하, 201~400kWh, 401kWh 이상으로 나뉜다.

정부는 7월과 8월엔 300kWh 이하, 301~450kWh, 450kWh 이상으로 구분하고 낮은 요금이 적용되는 구간을 확대하겠다고 설명했다. 예를 들어 전기 사용량이 300kWh면 요금이 5만7760원에서 4만6320원으로 줄어든다.

기후부는 또 올여름 취약계층 전기요금 감면 한도도 월 최대 2만원으로 확대한다. 7월부터 9월까지는 미납하더라도 전기 사용을 제한하지 않기로 했다.

김성환 기후부 장관은 “정부는 빈틈없는 전력 수급 위기 대응 체계를 구축해 국민의 평온한 일상과 기업·산업의 경제활동을 안정적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.