“여권 없이 주민증만으로 한·일 오가자”…관광업계 파격 제안 쏟아져

‘한국과 일본을 주민등록증만으로 오고 갈 수 있도록 하자’는 제안 등이 관광업계와 전문가들로부터 나왔다. 두 나라 사이의 출입국 절차를 간소화하고 결제 체계 등을 연계해 하나의 관광권으로 만들자는 구상이다.

대한상공회의소 문화관광산업위원회는 25일 서울 중구 상의회관에서 ‘한일 관광협력 토론회’를 열었다. 행사에는 우기홍 위원장을 비롯해 정호석 호텔롯데 대표, 송보영 아시아나항공 대표 등 두 나라의 관광·항공업계 대표와 전문가 20여명이 참석했다.

이날 토론회에서는 두 나라 국민의 이동 편의를 획기적으로 높이기 위한 ‘주민등록증 기반 왕래’가 집중적으로 논의됐다. 카키시마 아카네 일본교통공사 수석연구원은 완전한 제도 통합에 앞서 특정 노선이나 도시에 한해 여권 없이 주민등록증만으로 왕래를 허용하는 시범사업을 제안했다. 김형종 한국문화관광연구원 연구위원도 “주민증 왕래가 방일 한국인의 편의를 높이는 것은 물론, 여권 보유율이 20% 미만인 일본인의 한국 방문 가능성을 대폭 끌어올릴 것”이라고 분석했다.

유럽의 솅겐조약처럼 한쪽의 비자를 받으면 양국을 자유롭게 이동할 수 있도록 하는 ‘한일판 솅겐조약’ 도입도 제안됐다. 김형종 연구위원은 “제3국 관광객이 별도의 비자 발급 절차 없이 한일 양국을 함께 여행할 수 있게 된다면 공동 마케팅과 연계 상품 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 김 위원은 이 제도를 시행할 경우 국내 관광수지 적자 폭은 최대 19% 줄어들고, 연간 경제성장률은 약 0.11%포인트 높아질 것이라고 추정했다.

관광업계의 이색 제안도 잇따랐다. 정호석 호텔롯데 대표는 서울과 부산 등 대도시에 집중된 외래객을 지방으로 분산하기 위해 KTX와 한일 여객선, 신칸센을 하나로 묶어 원스톱으로 예약·이용하는 ‘한일판 유레일패스’ 구축을 건의했다. 오성환 이오컨벡스 대표는 국제회의·전시(MICE) 참가자 전반을 대상으로 단체 전자입국과 생체인증을 결합한 ‘한일 MICE 출입국 패스트트랙’ 확대를 제안했으며, 박범석 한국관광공사 실장도 일본 2030 세대의 방한 소비 촉진을 위해 표준QR 배포 등 자국 페이 결제 인프라 확장을 강조했다.

두 나라의 정치권과 주최 측은 이러한 민간의 제안이 실제 정책으로 이어지도록 제도적 뒷받침을 하겠다고 약속했다. 주호영 한일의원연맹 회장과 다케다 료타 일한의원연맹 회장은 영상축사를 통해 출입국 간소화와 결제 환경 개선을 위한 입법적 노력을 다하겠다고 밝혔다. 우기홍 위원장은 “한일 관광협력은 특정 산업의 먹거리 발굴을 넘어 양국 국민의 신뢰를 높이고 경제 전반의 연대를 강화하는 초석이 될 것”이라며 정부와 국회, 민간이 참여하는 공동 협의체 구성을 제안했다.