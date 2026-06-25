다시 확산되는 소나무재선충병···12개 지역 신규 발생, 피해고사목 증가

발생지역 전국 166개 시·군·구 산림청 “3차 대발생 진행 중”

소나무재선충병이 최근 1년 동안 전국 12개 시·군·구에서 신규 발생하는 등 확산 추세에 있다. 피해고사목도 증가 추세에 있으며, 산림청은 소나무재선충병의 3차 대발생이 진행 중인 것으로 보고 있다.

산림청이 25일 내놓은 ‘2026년 소나무재선충병 방제 결과’를 보면 지난해 6월부터 지난 5월까지 전국에서 발생한 소나무재선충병 피해고사목은 177만 그루다. 전년과 비교하면 피해고사목이 28만 그루 많아졌다.

2014년 218만 그루로 정점을 찍은 뒤 감소 추이를 보이던 소나무재선충병 피해고사목은 2021년 31만 그루까지 줄었다 2024년 90만 그루, 2025년 149만 그루로 최근 다시 증가 추세에 있다.

최근 1년 동안에는 재발생 지역을 포함해 전국 12개 시·군·구에서 소나무재선충병이 신규 발생해 발생지역이 116곳으로 늘었다. 신규 발생 원인을 보면 5개 지역에서 소나무 무단이동 등으로 인위적 확산이 이뤄졌고, 4개 지역에서는 자연적 확산이 있었다. 3개 지역은 확산 원인을 조사 중이다.

산림청은 최근 소나무재선충병 발생과 확산 추이를 볼 때 3차 대발생이 진행 중인 것으로 보고 있다. 소나무재선충병은 2007년 1차 대발생이 있었고, 2014년 2차 대발생으로 피해가 정점을 찍었다.

일차적인 확산 원인은 기후변화로 분석된다. 기후변화로 매개충 우화시기가 빨라지면서 활동기간도 늘어남에 따라 피해고사목이 늘고 있다는 것이다. 매개충의 이동 범위를 넘어서는 지역에서도 감염목 무단 이동 등 인위적 요인으로 발생 사례가 나타난다.

산림청은 방제 역량과 제도 개선도 필요하다고 보고 있다. 현장에서 진행되는 방제 품질을 높이기 위해 사업을 부실하게 시행하는 산림사업뻐인과 산림조합 등은 엄단할 계획이다. 방제 예산 확대와 수종전환 방제 확대 등도 추진하기로 했다.

올해의 경우 피해고사목 111만 그루와 감염우려목 198만 그루 등 모두 309만 그루를 제거했고, 3126㏊에 걸쳐 수종전환 방제를 실시했다. 고사목 방제율은 63% 수준이다. 116개 발생 지역 중 49개 지역은 방제율이 30% 정도에 그친다.

이용권 산림청 산림재난통제관은 “재선충병 방제 성과는 지방정부의 관심과 역량에 따라 달라지고, 방제 사업 참여자의 역량에 따라 품질 차이도 발생하는 경향을 보인다”며 “피해가 경미한 41개 시·군·구에 대해서는 2028년까지 청정지역 전환을 목표로 지방정부와 함께 방제 역량을 집중해 나갈 계획”이라고 말했다.