“종묘 앞 초고층 개발사업 인가 철회하라”…반발 움직임 지속

퇴임을 앞둔 국민의힘 소속 정문헌 서울 종로구청장이 종묘 앞 세운4구역 재개발사업 시행계획 변경안을 인가한 데 대한 반발 움직임이 잇따르고 있다. 다음달 출범하는 제12대 서울시의회 다수당이 된 더불어민주당 시의원들은 세운4구역 개발 관련 ‘행정사무조사’와 ‘예산 집행 중단’을 시사했다. 국가유산청은 주무 부처에 변경안 직권 취소를 요청할 계획이다.

민주당 소속 전현희 의원과 서울시의원, 참여연대 등 시민단체는 25일 서울 종로구 종묘 앞 광장에서 기자회견을 열고 “세운4구역 변경 인가를 즉각 철회하라”고 요구했다. 서울시가 건물 최고 높이 141.9ｍ에 달하는 세운4구역 개발 사업을 추진하면서 종묘 경관 훼손 논란이 불거진 상황이다.

종로구는 지난 19일 구보를 통해 ‘세운4구역 재개발사업 사업시행계획(변경) 인가’를 고시했다. 민주당 소속인 유찬종 종로구청장 당선인이 인허가 절차 중단을 요청했지만 받아들여지지 않았다. 정 구청장이 직접 안을 만들고 결재한 것으로 전해졌다.

서울시의회 부의장인 김인제 시의원은 “종로구청장은 임기 종료 직전이라는 틈을 타 시민사회의 강력한 반대와 공익감사 청구를 외면한 채 변경 인가를 기습 처리했다”며 “날치기 알박기 고시”라고 비판했다.

김 시의원은 “12대 의회 개원 즉시 조사를 통해 세운4구역 개발의 법적·절차적 하자를 밝혀내고, 위법성과 특혜 의혹이 해소될 때까지 관련 시 예산 집행을 전면 중단시키겠다”고 했다. 민주당은 제12대 서울시의회 전체 118석 중 68%인 80석을 확보했다.

참석자들은 오세훈 서울시장에 “세계유산 종묘 훼손을 중단하라”고 요구했다. 정부에는 지방자치법에 따른 직권취소 명령 발동을, 감사원에는 특별감사 착수를 촉구했다.

국가유산청도 대응을 준비하고 있다. 주무 부처 장관에 인가 취소를 요구할 방침이다. 현재 문화체육관광부와 국토교통부 중 어느 부처가 사안을 맡을지 유권해석이 진행 중이이다. 아울러 정부는 서울시에 종로구를 상대로 시정명령을 내리도록 요청할 계획이다. 지방자치법상 직권 취소에 앞서 필요한 절차다.

유산청은 지난달 서울시와 서울주택도시개발공사(SH), 종로구에 “세운4구역 사업에 대한 세계유산영향평가를 거친 뒤 사업계획 보완과 인가 절차를 진행하라”는 이행 명령 공문을 보냈다. 하지만 종로구는 이를 따르지 않고 변경안을 인가했다. 유산청 관계자는 “앞으로 세계유산영향평가를 받는다 하더라도 인가를 취소한 후 하는 게 맞다”고 말했다.

유 당선인 측은 “취임 후 인가 강행 경위에 대해 자세히 들여볼 것”이라며 “여러 이해관계가 얽혀있는 만큼 신중하게 접근하고자 한다”고 말했다.