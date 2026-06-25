한국에 충격적 패배 안긴 남아공 감독 “내가 예상한대로 였다”···“전술의 승리” 위풍당당

세간의 예상을 뒤집고 승리를 거둔 승장은 당당했고 거침이 없었다. 한국 축구대표팀에 충격적인 패배를 안기며 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출이라는 새 역사를 쓴 남아프리카공화국의 휴고 브로스 감독(74)이 그간 자신과 팀을 향해 쏟아졌던 비판에 당당히 맞섰다.

남아공은 25일 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 후반 18분에 터진 타펠로 마세코의 결승 골에 힘입어 한국을 1-0으로 제압했다. 이로써 조별리그 1승1무1패로 마무리한 남아공은 멕시코에 이어 A조 2위로 32강 진출을 확정했다. 비기면 2위에 오를 수 있었던 한국을 조 3위로 끌어내렸다. 자국에서 열린 2010년 대회에서조차 조별리그 탈락의 고배를 마셨던 남아공은 사상 첫 본선 토너먼트 진출이라는 새 역사를 썼다.

AFP 통신에 따르면, 경기 후 공식 기자회견장에 들어선 브로스 감독은 승리의 원인을 자신의 철저한 ‘전술적 준비’에서 찾았다. 브로스 감독은 “오늘 한국은 예상한 대로였다”라며 “스피드가 있고 많이 뛰며 수비 뒤 공간을 찾으려 한다는 걸 이미 알고 있었다”라고 짚었다. 이어 “좋은 분석관을 두는 것이 항상 중요하다”라며 한국의 전술 틀을 완벽하게 파쇄할 수 있었던 데이터 분석의 힘을 강조했다.

브로스 감독은 “한국이 공을 잡았을 때 모든 공간을 막아내는 데 성공했다”라며 “반면 우리가 공을 가졌을 때는 매우 위협적이었다. 우리에겐 빠른 선수들이 있었고 선수들 사이로 패스를 정밀하게 연결할 수 있는 선수가 있었다. 그게 오늘 이긴 이유”라고 당당하게 말했다.

실점 후 조규성 등을 투입하며 절박하게 동점골을 노린 홍명보호의 파상공세 역시 브로스 감독의 계산기 안에 있었다. 한국 취재진이 ‘한국 선수들의 몸이 이전 두 경기보다 훨씬 무거워 보였다’고 지적하자, 브로스 감독은 “우리가 공을 가졌을 때와 한국이 공을 가졌을 때 모두 전술적으로 잘 대처했기 때문”이라고 일축하며, 홍명보호의 졸전 이유가 체력 저하가 아닌 남아공의 완성도 높은 준비 때문이었다고 강조했다.

2021년부터 남아공 지휘봉을 잡은 벨기에 출신의 노장 브로스 감독은 이번 대회를 앞두고 국내외 언론과 전문가들로부터 지독한 자질 논란과 비판 기류에 시달려왔다. 특히 멕시코와의 1차전에서 0-2로 패했을 당시에는 “당장 전술을 바꿔야 한다”는 매서운 혹평을 받았다.

이에 대해 브로스 감독은 “우리는 그냥 우리가 해오던 것을 했고 내가 원했던 대로 움직였을 뿐이며 이것이 그 결과물”이라며 “팀을 향해 무언가를 바꿔야 한다고 떠들어대던 지난 몇 주간의 그 ‘큰 입들(big mouths)’에게 완벽한 답변을 주게 돼 매우 자랑스럽다”라고 큰소리쳤다.

조 2위를 차지한 남아공은 29일 개최국 캐나다와 16강 진출권을 놓고 다툰다. 브로스 감독은 “선수들은 자신들이 좋은 팀임을 증명하고 싶어 하며, 더 역사적인 16강 무대를 갈망하고 있다. 일요일(현지시간)에 우리가 어디까지 갈 수 있을지 보게 될 것”이라며 힘찬 출사표를 던졌다.