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‘창립 100주년’ 유한양행 윌로우하우스 개관…유일한 박사 ‘사회 환원’ 뜻 잇는다

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본문 요약

올해 창립 100주년을 맞은 유한양행이 옛 사옥을 복합문화공간으로 탈바꿈해 대중에 공개했다.

조욱제 유한양행 대표는 "윌로우하우스는 유한양행의 지난 100년과 앞으로의 100년을 연결하는 공간"이라며 "벽돌 하나하나에 수십 년의 시간이 쌓여 있는 유서 깊은 건물을 허물지 않고 그 안에 새로운 숨결을 불어 넣어 과거와 현재, 미래가 자연스럽게 이어지도록 만들었다"고 밝혔다.

조 대표는 "기업이 얻은 이익을 사회에 환원해야 한다는 유일한 박사의 가르침을 오늘날의 방식으로 실천한 곳이 윌로우하우스"라며 "공간을 시민과 지역사회에 활짝 열겠다"고 말했다.

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‘창립 100주년’ 유한양행 윌로우하우스 개관…유일한 박사 ‘사회 환원’ 뜻 잇는다

입력 2026.06.25 15:14

수정 2026.06.25 15:30

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  • 손우성 기자

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서울 동작구 옛 사옥 복합문화공간으로 탈바꿈

“유 박사 가르침을 오늘날 방식으로 실천한 곳”

유한양행 옛 사옥을 개조한 서울 동작구 윌로우하우스 전경. 유한양행 제공

유한양행 옛 사옥을 개조한 서울 동작구 윌로우하우스 전경. 유한양행 제공

올해 창립 100주년을 맞은 유한양행이 옛 사옥을 복합문화공간으로 탈바꿈해 대중에 공개했다. 기업은 사회의 이익을 위해 존재한다는 설립자 유일한 박사의 뜻을 기리는 취지다.

유한양행은 지난 24일 오후 서울 동작구에서 기자간담회를 열고 과거 본사 건물을 리모델링해 조성한 ‘윌로우하우스’를 선보였다. 윌로우하우스는 회사 상징인 버드나무(Willow)에서 이름을 땄다. 유한양행은 1962년부터 35년간 본사로 사용한 건물을 보수해 창립 100주년을 맞은 올해 복합문화공간으로 재탄생시켰다.

윌로우하우스엔 창업자 유일한 박사의 삶과 유한양행 역사를 설명한 ‘메모리얼 홀’ 등이 마련됐다. 메모리얼 홀 입구엔 재산을 사회에 환원하겠다고 밝힌 유 박사 유언장이 전시돼 있다.

유한양행 설립자 유일한 박사의 유언장. 손우성 기자

유한양행 설립자 유일한 박사의 유언장. 손우성 기자

유한양행은 윌로우하우스를 공개하면서 지역사회와의 소통과 사회 환원 메시지를 강조했다. 유한양행은 일제강점기 시절인 1933년 안티푸라민을 출시하며 기술 자립을 선언했고 1941년 설파제 원료 자체 합성 성공으로 기술 독립을 이뤘다.

1962년엔 제약 업계 최초로 주식을 상장했고, 1977년 출범한 유한재단을 통해 지난해까지 1만명이 넘는 학생에게 370억원의 장학금을 지급했다.

조욱제 유한양행 대표는 “윌로우하우스는 유한양행의 지난 100년과 앞으로의 100년을 연결하는 공간”이라며 “벽돌 하나하나에 수십 년의 시간이 쌓여 있는 유서 깊은 건물을 허물지 않고 그 안에 새로운 숨결을 불어 넣어 과거와 현재, 미래가 자연스럽게 이어지도록 만들었다”고 밝혔다.

조 대표는 “기업이 얻은 이익을 사회에 환원해야 한다는 유일한 박사의 가르침을 오늘날의 방식으로 실천한 곳이 윌로우하우스”라며 “공간을 시민과 지역사회에 활짝 열겠다”고 말했다.

유한양행은 혁신을 향후 100년의 주요 키워드로 꼽고 있다. 대표 상품인 렉라자를 이을 제품 개발에 힘쓰고 있다. 알레르기 치료제 ‘YH35324’ 등 핵심 파이프라인으로 글로벌 기술 이전 등의 성과가 기대된다.

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