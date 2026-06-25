창간 80주년 경향신문

산불 위험 한 달 전에 예측하는 인공지능···유니스트 연구진 개발 성공

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한 달 뒤의 산불 위험을 예측할 수 있는 인공지능 모델이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

또 산불 위험 노출도 등이 높은 고위험 지역 85%에서 기존의 과소·과다 예측 경향성이 줄어든 것으로 나타났다.

임 교수는 "이 기술은 중기 산불 대응 계획을 세우는 데 기여할 수 있을 것"이라며 "아프리카 등, 자체 예측 인프라가 부족한 지역에서 평균 22일 높은 예측 성능을 유지했다. 국가 경제력에 따른 재난 대처 불평등을 해소하는 데도 기여할 것"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

산불 위험 한 달 전에 예측하는 인공지능···유니스트 연구진 개발 성공

입력 2026.06.25 15:19

수정 2026.06.25 15:21

펼치기/접기
  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
왼쪽부터 임정호 울산과학기술원 교수, 강유진 국민대 교수, 이시현 울산과학기술원 연구원. 울산과학기술원 제공

왼쪽부터 임정호 울산과학기술원 교수, 강유진 국민대 교수, 이시현 울산과학기술원 연구원. 울산과학기술원 제공

한 달 뒤의 산불 위험을 예측할 수 있는 인공지능(AI) 모델이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

울산과학기술원(UNIST)는 임정호 지구환경도시건설공학과 교수팀이 전세계 산불기상지수(FWI)를 최대 31일 앞서 예측하는 딥러닝 모델 ‘FWI-Net’을 개발했다고 25일 밝혔다.

FWI는 기온과 바람 등을 종합해 산불 위험을 나타내는 지표다. 이 지료에 따라서 소방 인력과 장비를 배치하는 등의 산불 대처 방안이 마련되고 있다.

다만 일반적으로 사용되는 유럽중기예보센터의 FWI는 앞으로 기상 상황만을 토대로 산불 위험을 예측하기 때문에 2주 이상의 중기 예측에는 정확도가 떨어진다는 게 울산과기원 측의 설명이다.

임 교수팀이 개발한 모델은 이러한 단점을 없애기 위해 과거 기상 데이터를 반영했다. 미래의 기상 조건이 동일하더라도, 과거의 가뭄이나 건조상태에 따라서 산불 위험이 커질 수 있다는 점을 AI가 스스로 학습할 수 있도록 했다.

연구팀에 따르면 이를 통해 기존 방식과 비교해 전체 예측기간(31일)의 평균 제곱근 오차를 6.6% 줄었다. 또 산불 위험 노출도 등이 높은 고위험 지역 85%에서 기존의 과소·과다 예측 경향성이 줄어든 것으로 나타났다.

임 교수는 “이 기술은 중기 산불 대응 계획을 세우는 데 기여할 수 있을 것”이라며 “아프리카 등, 자체 예측 인프라가 부족한 지역에서 평균 22일 높은 예측 성능을 유지했다. 국가 경제력에 따른 재난 대처 불평등을 해소하는 데도 기여할 것”이라고 말했다.

이번 연구는 강유진 국민대 교수와 이시현 UNIST 연구원이 제1저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처(Nature)의 자매지인 국제 학술지 ‘커뮤니케이션스 어스 앤 인바이론먼트(Communications Earth & Environment)’에 온라인 공개됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글