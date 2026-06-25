■이종식 백퍼센트 대표이사 별세, 조아라씨 배우자상=23일 삼성서울병원. 발인 27일 (02)3410-3151
■이정훈 전 한국일보 부장 별세, 석윤 전 포항시의원·석준 센트럴모터스 렉서스분당 영업이사 부친상=24일 포항국화원장례식장. 발인 26일 (054)272-4444
■이상열씨 별세, 경주·동숙·명자·혜진씨 부친상, 김익 한국전과정평가학회 학회장 장인상=24일 성남중앙병원. 발인 26일 (031)799-5200
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입력 2026.06.25 15:22
■이종식 백퍼센트 대표이사 별세, 조아라씨 배우자상=23일 삼성서울병원. 발인 27일 (02)3410-3151
■이정훈 전 한국일보 부장 별세, 석윤 전 포항시의원·석준 센트럴모터스 렉서스분당 영업이사 부친상=24일 포항국화원장례식장. 발인 26일 (054)272-4444
■이상열씨 별세, 경주·동숙·명자·혜진씨 부친상, 김익 한국전과정평가학회 학회장 장인상=24일 성남중앙병원. 발인 26일 (031)799-5200
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