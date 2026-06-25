폭염·폭우 막는 우양산 “자외선에 빛까지 차단하려면 암막 골라야”

기후변화로 폭염과 집중호우가 잦아지면서 우산과 양산 기능을 동시에 갖춘 우양산을 찾는 소비자가 늘고 있다. 시중에 판매되는 우양산의 자외선 차단 성능은 괜찮지만 빛을 차단하는 광차단은 제품마다 다른 것으로 나타났다.

한국소비자원은 루이까또즈, 자주 등 온라인에서 판매 중인 우양산 12종(암막 10종·일반 2종)의 품질과 안전성을 시험평가한 결과를 25일 공개했다.

소비자원에 따르면 모든 제품의 자외선 차단율은 96.9~99.9% 수준으로 관련 기준(85% 이상)을 충족했다. 특히 암막 제품 10종은 모두 99.9%의 자외선 차단율을 기록했다. 암막이 없는 일반 제품은 96.9~97.1%에 머물렀다.

빛을 차단하는 성능인 광차단율은 제품·유형별로 차이가 났다. 암막 제품은 모두 광차단율 100%를 기록해 빛을 완전히 차단했지만 일반 제품은 감색 제품이 95.8%, 회색 제품은 87.4%로 크게 달랐다.

이에 자외선과 빛을 효과적으로 차단하기 위해서는 암막 우양산이, 양산 기능이 없는 일반 우산을 사용할 경우에는 밝은색보다 어두운색 제품이 더 효과적인 것으로 확인됐다.

비를 막는 성능은 양호했다. 우산 천을 통과하는 빗물을 막는 내수성은 전 제품이 KS 기준을 충족했고, 빗방울이 표면에 스며들지 않고 튕겨 나가는 습윤저항성(발수성)은 최고 등급인 5급을 받았다.

햇빛과 물에 의한 변색 정도를 평가한 일광견뢰도와 물견뢰도 역시 전 제품이 우수한 수준을 보였다. 손잡이와 대의 강도, 굽힘강도, 구조안전성 등 안전성 시험에서도 모두 관련 기준에 적합했다.

다만 표시사항은 일부 제품에서 미흡한 것으로 나타났다. 시험 대상 12개 제품 가운데 6개 제품은 필수 표시사항을 누락하거나 소재명을 부정확하게 기재한 것으로 조사됐다. 해당 업체들은 표시사항을 개선하겠다는 계획을 소비자원에 전달했다.

제품별 무게는 121~311g으로 차이가 났고 길이는 3단·5단 등 접는 방식에 따라 차이를 보였다.

소비자원 관계자는 “시중에 판매중인 우양산의 자외선 차단율과 내수성 등 기본 성능은 전반적으로 우수한 편”이라며 “야외 활동 시간과 휴대 편의성, 가격, 암막 여부 등을 종합적으로 고려해 제품을 선택하기 바란다”고 말했다.