‘차량 담보’ 고금리 변종 불법 사금융 주의보···최대 이자율 229% 달해

금융감독원은 25일 차량을 담보로 한 대출로 초고금리 이자를 뜯어내는 불법사금융 피해가 다수 발생했다며 소비자경보(주의)를 발령했다.

금감원에 따르면 채무자의 차량을 담보로 잡고 법정이자(연 20%)를 넘어서는 대출 이자를 받아내는 변종 불법사금융 신고가 올해 들어 12건 접수됐다.

피해자들의 신고 내용을 종합하면, 대부업자 등은 채무자에게 돈을 빌려주기 전 자가용이나 오토바이를 담보로 확보한다.

문제는 업자들이 담보 차량을 세워둘 주차비나 출장비, 수수료 명목으로 과도한 추가 비용을 청구한다는 것이다. 피해자들의 대출금액은 250만~3000만원이며 연 이자율은 낮게는 27%에서 높게는 229%에 달한 것으로 조사됐다.

업자들은 또 할부·리스 차량으로 담보 대출을 받는 것은 현행법상 형사 처벌이 되는 행위인데도 “문제없다”며 할부·리스 차량을 담보로 대출을 내준 것으로 파악됐다. 업자들은 나아가 피해자 동의 없이 차량을 무단으로 운행한 것도 모자라 과태료나 통행료 부담까지 전가한 것으로 확인됐다.

금감원은 “주차비, 출장비, 수수료 등 명칭이 무엇이든 업자가 청구한 모든 비용은 이자에 포함된다는 것을 명심해야 한다”며 “연 이자율 20%를 초과하는 이자는 부과할 수 없고 만약 연 이자율이 60%를 초과하면 원금과 이자 모두 무효”라고 강조했다.

금감원은 또 대출을 받을 때 리스·할부 차량을 담보로 제공하면 형사처벌 대상이 될 수 있다며 주의를 당부했다. 할부 차량을 저당권자인 할부금융회사의 동의 없이 담보로 제공하면 저당목적물 은닉에 해당하며, 리스 차량은 소유주가 리스회사이므로 담보 제공 자체가 불가하다.

금감원 관계자는 “변종 불법 사금융이 의심되면 추가 피해 방지와 구제를 위해 금감원이나 수사기관에 적극적으로 신고하길 바란다”고 안내했다.