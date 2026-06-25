이란 “호르무즈 지정 항로 벗어난 선박 대응”···선박 보험료는 급락

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 이란 측이 지정한 호르무즈 해협 항로를 벗어나는 선박들을 상대로 대응조치를 취하겠다고 25일(현지시간) 밝혔다.

IRGC는 “이란 측과 조율 없이 발표된 새로운 항로”는 “수용 불가능하며 위험”하다고 주장했다. 이란 측이 정한 항로에서만 통항을 보장하겠다는 취지로, 해협 통항의 통제권을 이란 측이 관할하겠다는 취지로 풀이된다.

IRGC는 선박들이 특정 해사 채널을 이용해 IRGC 해군과 항로를 조정해야 한다며 조건을 위반하는 선박에는 대응 조치가 취해질 것이라고 경고했다.

이번 발표는 전날인 오만이 국제해사기구(IMO)와 조율해 호르무즈해협을 통과할 수 있는 임시 회랑의 좌표를 제공키로 했다고 발표한 데 따른 대응으로 해석된다.

한편 호르무즈 해협을 통과하는 선박이 조금씩 늘어나면서 선박 보험료가 급락한 것으로 나타났다.

파이낸셜타임스(FT)는 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 적용되는 전쟁위험 보험료가 미국과 이란의 휴전 합의 후 6일 만에 절반 이하로 떨어졌다고 보도했다.

휴전 직전에는 전쟁 위험 보험료가 선박 가치의 약 5% 수준에 달할 정도로 치솟았다. 특히 미·이란 전쟁이 발발한 지난 2월에는 보험사들이 보험료를 전쟁 이전보다 최대 20배까지 인상해 비판이 쏟아졌다.

업계에선 미국과 이란의 휴전 합의가 문제없이 준수될 경우 보험료가 추가로 하락할 가능성도 있다고 보고 있다. 휴전 이전 선박자동식별장치(AIS)를 끄고 항해하던 선박들이 최근 AIS를 켠 채 운항하는 경우가 늘었다고 FT는 전했다.