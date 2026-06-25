‘서학개미’ 투자에 작년 대미 금융자산 1조달러 첫 돌파

이른바 ‘서학개미’들의 미국 주식투자가 늘고 주가도 상승하면서 지난해 말 한국인이 미국에 투자한 금융자산 잔액이 처음으로 1조달러를 넘었다.

한국은행이 25일 발표한 ‘2025년 지역별·통화별 국제투자대조표’를 보면, 지난해 말 한국인이 미국에 보유한 금융자산은 1조1492억달러로 2024년 말(9450억달러)에 비해 2042억달러 늘어났다.

대미 금융자산은 2021년 6852억달러, 2022년 6907억달러, 2023년 8045억달러를 거쳐 지난해 말 처음 1조달러를 돌파했다. 해가 갈수록 증가 폭이 커졌고, 지난해에 가장 많이 늘었다.

지난해 말 기준 준비 자산을 제외한 한국의 총 대외 금융자산이 2조4396억달러였는데, 미국에 보유한 비율이 절반에 가까운 47.1%였다. 이 비중은 2023년(41.8%), 2024년(45.1%)에 이어 3년 연속 최대치를 경신했다.

지역별로는 지난해 말 미국과 큰 격차로 유럽연합(3075억 달러·12.6%)과 동남아(2795억달러·11.5%)가 뒤를 이었다. 중국은 1년 전보다 41억달러 줄어 1398억달러(5.7%)에 그쳤다.

미국 금융자산 급증은 서학개미 투자가 많이 늘어났기 때문이다. 문상윤 한은 국외투자통계팀장은 “주식 투자를 중심으로 순매수가 지속된 데다 미국 주가가 다른 국가보다 상대적으로 빠르게 상승한 점도 영향을 미쳤다”고 말했다.

문 팀장은 “우리나라 해외 주식 투자 중 미국이 차지하는 비중은 작년 상반기 말 기준 66.9%로 주요국과 비교해도 상당히 높은 수준이었다”고 말했다.

올해도 미국 투자 증가세는 유지될 것으로 보인다. 문 팀장은 “국내 주식시장이 활황이어서 대미 투자 증가세가 둔화할 수는 있지만, 대미 금융자산 비중이 하락할 가능성은 제한적이라고 생각한다”고 밝혔다.

외국인들이 한국에 투자한 돈을 뜻하는 대외 금융부채 잔액은 지난해 말 1조9819억달러로, 1년 전보다 5580억달러 증가했다. 국내 주가가 큰 폭으로 오르면서 잔액도 많아졌다. 지역별로는 미국(5231억달러), 동남아(3914억달러), EU(3316억달러) 순으로 잔액이 컸다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날 종가보다 0.7원 오른 1542.7원에 거래를 마쳤다. 전날 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 이후 17년 만에 종가 기준 1540원을 넘었고, 이틀 연속 1540원대에 머문 것이다. 미국 달러화 가치 강세와 국내 증시의 외국인 순매도, 서학개미들의 달러 수요 등이 겹친 결과로 해석된다.