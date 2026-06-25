김민재 “홈 같은 분위기였는데, 비기지도 못한 상황 죄송해”···32강 여부 28일 확정

한국, 남아공에 패해 A조 3위 조별리그 마감 32강 진출 땐 E조 1위 독일 또는 G조 1위 만나

국가대표 수비수 김민재(30·바이에른 뮌헨)가 고개를 숙였다. 멕시코 몬테레이를 ‘작은 한국’이라 불러도 이상하지 않을 정도로 일방적인 응원을 등에 업고도 32강 직행을 확정짓지 못한 탓이다.

김민재는 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패배한 뒤 취재진과 만나 “한국 팬들도, 멕시코 팬들도, 홈 같은 분위기를 만들어주셨다. 비겨도 올라가는 상황에서 졌으니 죄송하다는 말씀밖에 못 드리겠다”고 말했다.

이날 패배로 한국(1승 2패)은 승점 3점에 그치면서 멕시코(3승·승점 9)와 남아프리카공화국(1승 1무 1패·승점 4)에 이은 A조 3위로 밀려난 채 조별리그를 마감했다.

48개국 체제로 바뀐 이번 대회에선 12개 조의 3위 중 상위 8개팀도 32강 토너먼트에 오를 수 있는 게 다행이다. 한국은 28일까지 진행되는 나머지 조들의 결과에 따라 32강 진출 및 상대가 확정된다.

한국은 30일 미국 보스턴 스타디움에서 E조 1위를 확정한 독일과 만나거나 7월 2일 미국 시애틀 스타디움에서 G조 1위와 맞붙게 된다. G조에선 현재 이집트(1승 1무·승점 4)가 선두를 달리고 있다.

김민재는 “그런 부분은 생각하지 않고 경기를 했다. (한국이 남아프리카공화국에) 비기기만 해도 (A조 2윌) 올라갈 수 있는 유리한 상황이었다”며 “비기지도 못했다. (다른 조의 경기에 따라 32강 진출이 결정되는) 기다려야 하는 상황이 선수로 아쉽다”고 말했다.

그러면서 “(32강에 올라) 경기를 또 할 수도 있고, 못할 수도 있다. 오늘까지만 아쉬워하겠다. 선수들에게는 (32강에 오른다면) 그때 다시 열심히 하자고 했다”고 덧붙였다.

김민재 개인에게도 0-1로 끌려가던 후반 20분 박진섭(저장)과 교체되면서 아쉬움을 남겼다. 만회골이 절실한 상황에서 수비수를 뺄 수는 있지만, 골을 넣어야 하는 공격수가 아닌 수비수가 그라운드를 밟으면서 의아함을 자아냈다. 김민재는 “경기 도중 종아리가 조금 좋지 않아서 벤치에 알렸다. 그렇게 심한 상황은 아니다”라고 설명했다.

이날 한국은 전반전 상대의 수비에 이은 날카로운 역습과 중거리슛에 휘둘리더니 후반에는 무더운 날씨에 느려진 발로 무너졌다. 상대인 남아프리카공화국이 한 수 아래라 여겼기에 더욱 충격적인 결과였다. 김민재는 “날씨 문제는 변명이라고 생각한다. 선수들 모두 오늘 경기를 하면서 느낀 게 많았을 것이다. 다음 경기를 할 수 있다면 모든 것을 쏟아야 하는 만큼 선수 개개인들이 잘 준비할 것으로 생각한다”고 전했다.