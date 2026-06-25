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본문 요약

삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 투자 가능성이 거론되는 가운데 경북 구미시가 반도체 생산시설인 팹 유치를 위해 산업용지를 3.3㎡당 1000원에 공급하겠다는 파격적인 제안을 내놨다.

구미시 관계자는 "전체 부지를 한꺼번에 공급하기보다 20만평씩 단계적으로 추진하는 방식도 검토할 수 있다"며 "세부 지원을 위해서는 조례 개정 등 제도적 근거가 필요하다"고 말했다.

구미시는 구미국가산업단지가 전력·용수·산업부지 등 반도체 생산에 필요한 조건을 갖췄다는 점을 강조했다.

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땅 싸게 내놓을테니 ‘여기’로···구미시, 반도체 부지 유치 파격 제안

입력 2026.06.25 15:58

  • 김현수 기자

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구미국가산단 부지 3.3㎡ 1000원 제안

전체 270만㎡ 부지···지원 규모 1조 단위

재원 마련 실현성 논란···“이미 적자”

김장호 구미시장이 25일 구미시청에서 긴급 기자회견을 열고 있다. 구미시 제공

김장호 구미시장이 25일 구미시청에서 긴급 기자회견을 열고 있다. 구미시 제공

삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 투자 가능성이 거론되는 가운데 경북 구미시가 반도체 생산시설인 팹(Fab·Fabrication) 유치를 위해 산업용지를 3.3㎡당 1000원에 공급하겠다는 파격적인 제안을 내놨다.

김장호 구미시장은 25일 구미시청에서 긴급 기자회견을 열고 “구미국가산업단지는 반도체 팹을 위한 최적지”라며 “국가산단 부지를 평당 1000원에 분양하겠다”고 밝혔다. 그는 “다이소에서 파는 물건보다 싼 가격”이라고 강조했다.

구미시가 내건 지원 대상은 현재 조성 중인 국가산단 5단지 2단계 부지다. 해당 부지의 현재 분양가는 3.3㎡당 148만원 수준이다. 구미시는 전체 약 270만㎡(82만평)가 반도체 팹 부지로 활용되면 지원 규모만 약 1조2000억원에 달할 것으로 보고 있다.

김 시장은 우선 팹 2기 건설에 필요한 132만2314㎡(40만평)를 1단계로 제공하는 방안을 제시했다.

재원은 지방채 발행과 세출 구조조정으로 마련하겠다는 구상이다. 김 시장은 “팹 조성에는 5~7년이 걸리기 때문에 구미시 재정에 큰 압박이 되는 것은 아니다”라고 설명했다.

구미시 관계자는 “전체 부지를 한꺼번에 공급하기보다 20만평씩 단계적으로 추진하는 방식도 검토할 수 있다”며 “세부 지원을 위해서는 조례 개정 등 제도적 근거가 필요하다”고 말했다.

구미시는 구미국가산업단지가 전력·용수·산업부지 등 반도체 생산에 필요한 조건을 갖췄다는 점을 강조했다.

구미에는 SK실트론, LG이노텍 등 반도체 소재·부품·장비 관련 기업 309곳이 모여 있다. 전력 자립도가 높고, 낙동강 수계를 활용한 산업용수 공급이 가능하다는 점도 강점으로 내세웠다. 구미국가산단 5단지가 향후 개항 예정인 대구경북신공항과 10㎞ 안팎 거리에 있다는 점도 강조했다.

하지만 재원 마련의 현실성은 따져봐야 한다는 지적도 나온다. 구미시의 2026년도 일반회계 예산은 1조8560억원이다. 구미시가 제시한 최대 지원 규모가 일반회계의 60%를 넘는다. 구미시 재정 자립도는 26.09%, 통합재정수지는 1043억원 적자로 공시돼 있다.

조근래 구미경제정의실천시민연합 사무총장은 “반도체 팹 유치는 국가 산업 정책 차원의 문제인데 왜 재정이 열악한 기초자치단체가 빚을 내 기업을 지원해야 하느냐”며 “지역 정치권이 나서서 풀어야 할 문제”라고 말했다.

대구·경북 지역 국민의힘 의원들도 이날 국회에서 기자회견을 열고 “민간 기업의 투자 판단에 정치적 영향력이 개입되지 않도록 하라”고 밝혔다. 이들은 “국가 균형 발전이라는 명분 아래 산업 정책이 정치적 논리에 의해 좌우돼서는 안 된다”고 주장했다.

국민의힘 지도부도 공세에 가세했다. 장동혁 대표는 이날 최고위원 회의에서 “대통령이 ‘니가 가라 호남’을 압박하고 있다”며 정부를 비판했다. 김재원 최고위원도 “정권의 목적에 의해 반도체 산업 입지가 팔 비틀기식으로 결정되는 것 아니냐”고 말했다.

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