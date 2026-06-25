땅 싸게 내놓을테니 ‘여기’로···구미시, 반도체 부지 유치 파격 제안

구미국가산단 부지 3.3㎡ 1000원 제안 전체 270만㎡ 부지···지원 규모 1조 단위 재원 마련 실현성 논란···“이미 적자”

삼성전자와 SK하이닉스의 호남권 반도체 투자 가능성이 거론되는 가운데 경북 구미시가 반도체 생산시설인 팹(Fab·Fabrication) 유치를 위해 산업용지를 3.3㎡당 1000원에 공급하겠다는 파격적인 제안을 내놨다.

김장호 구미시장은 25일 구미시청에서 긴급 기자회견을 열고 “구미국가산업단지는 반도체 팹을 위한 최적지”라며 “국가산단 부지를 평당 1000원에 분양하겠다”고 밝혔다. 그는 “다이소에서 파는 물건보다 싼 가격”이라고 강조했다.

구미시가 내건 지원 대상은 현재 조성 중인 국가산단 5단지 2단계 부지다. 해당 부지의 현재 분양가는 3.3㎡당 148만원 수준이다. 구미시는 전체 약 270만㎡(82만평)가 반도체 팹 부지로 활용되면 지원 규모만 약 1조2000억원에 달할 것으로 보고 있다.

김 시장은 우선 팹 2기 건설에 필요한 132만2314㎡(40만평)를 1단계로 제공하는 방안을 제시했다.

재원은 지방채 발행과 세출 구조조정으로 마련하겠다는 구상이다. 김 시장은 “팹 조성에는 5~7년이 걸리기 때문에 구미시 재정에 큰 압박이 되는 것은 아니다”라고 설명했다.

구미시 관계자는 “전체 부지를 한꺼번에 공급하기보다 20만평씩 단계적으로 추진하는 방식도 검토할 수 있다”며 “세부 지원을 위해서는 조례 개정 등 제도적 근거가 필요하다”고 말했다.

구미시는 구미국가산업단지가 전력·용수·산업부지 등 반도체 생산에 필요한 조건을 갖췄다는 점을 강조했다.

구미에는 SK실트론, LG이노텍 등 반도체 소재·부품·장비 관련 기업 309곳이 모여 있다. 전력 자립도가 높고, 낙동강 수계를 활용한 산업용수 공급이 가능하다는 점도 강점으로 내세웠다. 구미국가산단 5단지가 향후 개항 예정인 대구경북신공항과 10㎞ 안팎 거리에 있다는 점도 강조했다.

하지만 재원 마련의 현실성은 따져봐야 한다는 지적도 나온다. 구미시의 2026년도 일반회계 예산은 1조8560억원이다. 구미시가 제시한 최대 지원 규모가 일반회계의 60%를 넘는다. 구미시 재정 자립도는 26.09%, 통합재정수지는 1043억원 적자로 공시돼 있다.

조근래 구미경제정의실천시민연합 사무총장은 “반도체 팹 유치는 국가 산업 정책 차원의 문제인데 왜 재정이 열악한 기초자치단체가 빚을 내 기업을 지원해야 하느냐”며 “지역 정치권이 나서서 풀어야 할 문제”라고 말했다.

대구·경북 지역 국민의힘 의원들도 이날 국회에서 기자회견을 열고 “민간 기업의 투자 판단에 정치적 영향력이 개입되지 않도록 하라”고 밝혔다. 이들은 “국가 균형 발전이라는 명분 아래 산업 정책이 정치적 논리에 의해 좌우돼서는 안 된다”고 주장했다.

국민의힘 지도부도 공세에 가세했다. 장동혁 대표는 이날 최고위원 회의에서 “대통령이 ‘니가 가라 호남’을 압박하고 있다”며 정부를 비판했다. 김재원 최고위원도 “정권의 목적에 의해 반도체 산업 입지가 팔 비틀기식으로 결정되는 것 아니냐”고 말했다.