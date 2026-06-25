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본문 요약

강삼영 강원도교육감 당선인은 25일 민선 5기 강원교육 출범을 앞두고 핵심 비전 실현과 공약 이행을 뒷받침할 참모진 인선을 확정해 발표했다.

이번 인선은 학교 현장 중심의 교육행정과 정책 실행력 강화, 그리고 도민 참여 확대라는 강 당선인의 철학을 반영한 것으로 평가된다.

강 당선인은 "이번 인선은 학교 현장을 잘 이해하고 강원교육의 변화를 함께 만들어갈 인재들을 중심으로 이뤄졌다"며 "교권 회복과 강한 학력, 빛나는 진로 등 도민과 약속한 정책을 차질 없이 추진해 신뢰받는 강원교육을 만들겠다"고 말했다.

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강삼영 강원도교육감 당선인, 참모진 인선 발표···비서실장 김세호, 대변인 정은숙

입력 2026.06.25 16:00

  • 최승현 기자

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정책협력관 남상백, 정무협력관 이광희

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

강삼영 강원도교육감 당선인은 25일 민선 5기 강원교육 출범을 앞두고 핵심 비전 실현과 공약 이행을 뒷받침할 참모진 인선을 확정해 발표했다.

비서실장에는 김세호 횡성 우천중학교 교장이, 대변인에는 정은숙 강원학생교육원 교육연구사(인수위 대변인)가 각각 내정됐다.

또 정책협력관에는 남상백 당선인 지원실장, 정무협력관에는 이광희 전 정무 특보, 공약추진단 담당에는 이준희 전 강원교육연구원 연구팀장이 각각 지명됐다.

강 당선인은 시민들의 정책 참여를 확대하기 위해 비서실과 별도로 시민참여단 태스크포스(TF)도 구성한다.

이 TF는 최근순 비단병풍사회적협동조합 이사장이 맡아 도민 의견 수렴을 지원할 예정이다.

이번 인선은 학교 현장 중심의 교육행정과 정책 실행력 강화, 그리고 도민 참여 확대라는 강 당선인의 철학을 반영한 것으로 평가된다.

강 당선인은 “이번 인선은 학교 현장을 잘 이해하고 강원교육의 변화를 함께 만들어갈 인재들을 중심으로 이뤄졌다”며 “교권 회복과 강한 학력, 빛나는 진로 등 도민과 약속한 정책을 차질 없이 추진해 신뢰받는 강원교육을 만들겠다”고 말했다.

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