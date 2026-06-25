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본문 요약

반도체 벨트 핵심 지역인 경기 화성시 동탄구 아파트값의 올해 누적 상승률이 전국에서 가장 높은 수준을 기록했다.

서울 전세가격 상승률은 12년 8개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

한국부동산원이 25일 발표한 6월 넷째 주 주간 아파트 가격 동향을 보면, 동탄은 직전 주보다 상승폭이 둔화됐지만, 주간 상승률은 전국에서 가장 높았다.

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동탄 집값 누적상승률 전국 1위···서울 전세 상승률도 13년만에 최대 상승폭

입력 2026.06.25 16:05

  • 유설희 기자

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서울 중구 일대 아파트. 이준헌 기자

서울 중구 일대 아파트. 이준헌 기자

반도체 벨트 핵심 지역인 경기 화성시 동탄구 아파트값의 올해 누적 상승률이 전국에서 가장 높은 수준을 기록했다. 서울 전세가격 상승률은 12년 8개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

한국부동산원이 25일 발표한 6월 넷째 주(6월 22일 기준) 주간 아파트 가격 동향을 보면, 동탄(1.65%)은 직전 주(2.22%)보다 상승폭이 둔화됐지만, 주간 상승률은 전국에서 가장 높았다. 특히 올해 누적 상승률도 11.38%로 전국 1위를 기록했다.

동탄은 삼성전자와 SK하이닉스 사업장과 가까워 통근 셔틀버스 이용이 편한 ‘셔세권’ 입지로 주목받고 있다. 비규제지역인 까닭에 반도체 산업 호황에 따른 집값 상승을 노린 투자 수요까지 몰렸다.

경기(0.19%)에서는 성남시 중원구(0.59%), 안양시 동안구(0.49%), 성남시 수정구(0.47%) 등 순으로 상승률이 높았다. 반도체 벨트로 꼽히는 수원시 영통구(0.41%), 용인 수지(0.38%)도 강세가 이어졌다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “동탄은 단기간 가격 상승에 대한 부담감과 규제 우려로 상승폭이 축소됐고, 상대적으로 저렴한 신축 아파트가 밀집한 수원 영통구, 성남 수정·중원구 등으로 수요가 이동했다”고 분석했다.

서울 아파트 매매가격은 직전 주(0.27%) 대비 평균 0.3% 올라 상승폭이 확대됐다.

서울에서는 도봉구가 0.46% 올라 가장 높은 상승률을 기록했다. 7년9개월 만에 최고 상승폭이다. 이 외에도 성북구(0.41%), 구로구(0.41%), 동대문구(0.38%), 중구(0.37%), 은평구(0.36%) 등 서울 외곽 지역이 강세를 보였다.

전세 매물이 부족한 상황에서 정부 정책 대출이 가능한 6억원 전후 아파트를 중심으로 신혼부부, 1인 가구 등 실수요자들이 매수에 나서면서 상승세가 확산되고 있는 것으로 보인다.

강남도 상승세가 확산하고 있다. 전주 대비 상승폭은 강남구(0.35%)가 0.04%포인트, 송파구(0.29%)가 0.01%포인트 각각 커졌다. 서초구(0.20%)는 직전 주와 같았다.

서울 전세가격은 0.35% 올랐다. 2013년 10월 셋째 주 이후 12년8개월 만에 가장 높은 상승 폭을 기록했다. 전국 전세가격은 전주 대비 0.12% 올랐다.

성동구와 성북구의 전세가격 상승률은 각각 0.55%로 서울에서 가장 높았다. 구로구(0.54%), 도봉구(0.53%), 노원구(0.49%), 강북구(0.47%), 송파구(0.42%) 등 순으로 상승률이 높았다.

경기(0.16%)에서는 동탄구(0.53%)의 전세가격 상승률이 가장 높았다. 광명시(0.40%), 구리시(0.36%), 수원시 영통구(0.29%) 등 순으로 높았다.

부동산원은 “대단지·학군지·역세권 단지를 중심으로 나온 매물이 소진되는 가운데 상승 계약이 이어지며 서울 전체적으로 상승했다”고 말했다.

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