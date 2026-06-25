부산 앞바다서 선박 충돌로 1명 사망, 2명 실종··· 이재명 대통령 “가용 자원 총동원해 인명 구조”

부산 기장군 앞바다에서 액화석유가스(LPG) 운반선과 어선이 충돌해 1명이 숨지고 2명이 실종됐다.

부산시와 울산해양경찰서 등에 따르면 25일 오전 10시10분쯤 부산 기장군 대변항 남동쪽 약 43㎞ 해상에서 LPG운반선 가스브로드웨이호(992t급)와 저인망 어선 제3동아호(79t급)가 충돌했다.

이 사고로 어선이 침몰해 한국인 2명과 인도네시아인 6명 등 8명이 바다에 빠졌다. 가스브로드웨이호 측이 한국인 2명을 포함해 선원 6명을 구조했다. 인도네시아 국적 30대 선원 2명은 실종됐다.

구조된 이들 중 제3동아호 선장 A씨(62)는 대변항에서 바로 인근 병원으로 옮겨졌지만 이날 오후 1시30분쯤 사망 판정을 받았다. 나머지 선원 5명도 저체온증을 호소해 병원에서 치료를 받고 있다.

울산해경은 경비함정과 헬기 등을 동원해 실종 선원 2명의 수색을 진행 중이다.

울산해경 등에 따르면 제3동아호는 이날 오전 1시20분쯤 부산 남항에서 출항한 것으로 확인됐다. 승선원들의 구명조끼 착용 여부는 아직 확인되지 않았다.

가스브로드웨이호는 오전 7시30분 울산 SK가스 1부두에서 출항해 일본으로 향하던 중이었다.

울산해경은 구조된 선원들을 대상으로 진술을 듣고, 가스브로드웨이호가 돌아오는 대로 구체적인 경위를 조사한다는 방침이다.

이재명 대통령은 사고와 관련해 “가용 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기하라”고 지시했다.

전재수 부산시장 당선인도 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 “마지막 한 분까지 무사히 구조될 수 있도록 가용한 모든 장비와 인력을 끝까지 집중해 구조에 총력을 다해 주시기를 바란다”고 밝혔다.