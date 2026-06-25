39초 간격 7.2과 7.5 규모 잇따라 인접 푸에르토리코도 쓰나미 경보 브라질 북부지역까지 진동 느껴져 최소 32명 숨지고 700여명 부상 공포에 질린 시민들 거리서 뜬 눈

24일(현지시간) 연쇄 강진이 발생한 베네수엘라는 굉음과 비명이 뒤섞인 모습이었다. 탈출한 일부 주민들이 공포에 질린 채 거리에서 밤을 지내는 한편 여전히 많은 사람이 잔해에 갇혀 있는 것으로 전해졌다.

베네수엘라에서는 이날 오후 6시쯤 약 39초 간격으로 규모 7.2과 7.5의 지진이 연이어 발생했다. 진앙에서 약 160㎞ 떨어진 수도 카라카스에서는 건물 최소 두 채가 붕괴했다. 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 최소 32명이 숨지고 700명이 다쳤다고 밝혔다.

지진 직후 대피하려는 시민들로 거리는 아수라장이 됐다. 베네수엘라의 국경일인 이날 저녁 시간을 맞아 많은 주민이 집에 머물고 있었던 것으로 추정된다. 혼비백산이 된 시민들 사이로 도로에는 구급차가 늘어섰다. 목격자들이 촬영한 영상에는 건물 외벽에 큰 균열이 가 있고 도로 위 전봇대가 쓰러진 모습이 담겼다. 각종 물건과 유리가 산산조각이 난 모습도 포착됐다.

카라카스 서부에 사는 아스트리드 라미레스(41)는 “지진이 시작되자마자 사람들의 비명이 들리기 시작했다”고 AFP통신에 말했다. 카라카스 동부에 사는 코르 마르티네스(56)는 “엄청난 굉음이 들렸다. 집 안의 물건들이 떨어졌고 냉장고 안의 물병들도 흔들렸다”라며 “이런 일은 처음 겪어본다”고 했다.

마리아 알레한드라는 “연기구름 때문에 앞이 보이지 않았다”며 “바깥 광경은 마치 공포 영화와 같았다”고 로이터통신에 말했다. 그는 자신이 있던 방의 벽 전체에 균열이 생겼으며, 밖으로 빠져나가기 위해 문을 강제로 열어야 했다고 설명했다. 그는 “내가 있던 건물에서 단 한 가족만이 무사히 빠져나온 것을 봤다”고 눈물을 참으며 말했다.

1967년 대지진을 기억하고 있는 주민들은 더 큰 공포를 느꼈다. 카라카스 남부 주민 마리아 로메로(80)는 “이번 지진은 끔찍했다. 1967년 지진보다 훨씬 더 심각했다”고 AFP에 말했다. 베네수엘라에서는 1967년 규모 6.3의 강진이 발생해 236명이 숨졌다.

여진을 우려한 주민들은 거리에서 밤을 보내고 있다. 4층 아파트에서 탈출한 암파로 디아즈는 집안의 부엌이 이미 무너진 상태라며 추가 붕괴를 우려해 거리에서 밤을 지새울 계획이라고 CNN 스페인어판에 밝혔다.

학교는 당분간 휴교에 들어간다. 일부 학교 시설은 대피소와 기부 물품 센터로 활용될 예정이다.

카라카스 인근 시몬 볼리바르 국제공항도 큰 피해를 입었다. 지붕 일부가 무너져 공항은 일시 폐쇄됐다. 승객들이 촬영한 영상에는 공포에 질린 사람들이 잔해와 먼지 속을 뛰어다니는 모습이 담겼다. 지진 직후 카라카스 등 일부 지역에서는 정전이 발생하고 인터넷 연결이 끊기기도 했다. 베네수엘라에 있는 가족의 생사를 확인하려 한 해외 이주민들은 연락에 어려움을 겪었다.

AP통신이 “100여년 만에 가장 강력한 지진 중 하나”로 평가한 이번 지진은 베네수엘라 중부 야라쿠이와 라라 등 여러 주에서 느껴졌다. 심지어 브라질 북부 지역에서도 진동이 느껴졌다. 미국쓰나미경고센터는 진앙지 반경 300㎞ 이내 베네수엘라 해안과 인접국 푸에르토리코 등에 한때 쓰나미 경보를 발령하기도 했다. 다만 베네수엘라 서부 파라구아나 반도의 대형 정유 시설과 항만 시설은 정상 가동을 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

이번 지진으로 인해 베네수엘라가 겪고 있는 정치·경제적 어려움이 더욱 심화할 수 있다는 우려가 나온다. 지난 1월 미국의 니콜라스 마두로 전 대통령 생포 작전 이후 베네수엘라는 임시 정부 체제 아래 운영되고 있다. 석유 산업 붕괴와 초인플레이션으로 인해 경제난 또한 수년째 이어지고 있다. 미국 지질조사국은 이날 지진으로 인한 인명피해뿐 아니라 경제적 손실에 대한 적색경보도 발령했다. 이번 재난이 광범위한하게 확산할 수 있다고 우려하며 국가적 또는 국제적 차원에서의 대응이 필요하다고 했다.