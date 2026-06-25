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‘쯔양’ 공갈·협박 ‘구제역’···이근 등 명예훼손 항소심서 감형

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본문 요약

유튜버 쯔양을 협박해 수천만원을 갈취한 혐의로 실형을 선고받고 복역 중인 유튜버 구제역이 명예훼손 사건 항소심에서 감형받았다.

재판부는 "이 사건 범행으로 다수 피해자의 명예를 훼손하고 모욕해 죄질이 좋지 않으며, 피해자들이 겪었을 정신적 고통도 클 것으로 보인다"면서도 "피고인이 범행을 인정하고 있는 점, 그리고 별개의 공갈 사건으로 징역 3년의 실형이 확정된 점 등을 종합적으로 고려했다"고 밝혔다.

이씨는 2022년부터 2024년까지 자신이 운영하는 유튜브 채널 방송에서 이근 전 해군 대위를 비롯해 인터넷 방송 BJ 등에 대한 허위 사실을 공표해 이들의 명예를 훼손하고 모욕한 혐의로 기소됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘쯔양’ 공갈·협박 ‘구제역’···이근 등 명예훼손 항소심서 감형

입력 2026.06.25 16:22

수정 2026.06.25 16:33

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  • 김태희 기자

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재판부 “쯔양 사건으로 징역 3년 복역 고려”

유튜버 쯔양의 과거를 폭로하겠다고 협박한 혐의로 고발당한 유튜버 구제역이 지난해 7월15일 서울 서초구 서울중앙지검에 자진 출석하며 취재진의 입장을 밝히고 있다. 성동훈 기자

유튜버 쯔양의 과거를 폭로하겠다고 협박한 혐의로 고발당한 유튜버 구제역이 지난해 7월15일 서울 서초구 서울중앙지검에 자진 출석하며 취재진의 입장을 밝히고 있다. 성동훈 기자

유튜버 쯔양을 협박해 수천만원을 갈취한 혐의로 실형을 선고받고 복역 중인 유튜버 ‘구제역(본명 이준희)’이 또 다른 명예훼손 사건 항소심에서는 감형을 받았다. 재판부는 이미 쯔양 협박 혐의로 실형이 선고됐다며 형을 감경했다.

수원지법 제7형사부(이미주 부장판사)는 26일 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 기소된 이씨에 대한 항소심 선고 공판에서 징역 2년에 벌금 1500만원을 선고한 1심을 파기하고, 징역 1년에 벌금 1000만원을 선고했다.

재판부는 “이 사건 범행으로 다수 피해자의 명예를 훼손하고 모욕해 죄질이 좋지 않으며, 피해자들이 겪었을 정신적 고통도 클 것으로 보인다”면서도 “피고인이 범행을 인정하고 있는 점, 그리고 별개의 공갈 사건으로 징역 3년의 실형이 확정된 점 등을 종합적으로 고려했다”고 밝혔다.

이씨는 2022년부터 2024년까지 자신이 운영하는 유튜브 채널 방송에서 이근 전 해군 대위를 비롯해 인터넷 방송 BJ 등에 대한 허위 사실을 공표해 이들의 명예를 훼손하고 모욕한 혐의로 기소됐다.

이씨는 쯔양을 공갈·협박해 5500만원을 뜯어낸 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 징역 3년의 실형이 확정돼 현재 복역 중이다.

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