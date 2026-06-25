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본문 요약

일본군 '위안부' 피해자를 기리는 평화의 소녀상에 입을 맞추는 등 기행을 벌인 미국인 유튜버 조니 소말리가 공공장소에서 소란을 피운 혐의 등으로 항소심에서도 징역 6개월의 실형을 선고받았다.

평화의 소녀상을 모욕한 행위는 혐의에 포함되지 않아 재판을 받지 않았다.

소말리는 2024년 10월 서울 용산구에 있는 소녀상 어깨에 손을 대고 볼에 입을 맞춰 비난을 받았다.

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‘평화의 소녀상 모욕’ 미국 유튜버, ‘편의점 난동’ 2심에서도 징역 6개월

입력 2026.06.25 16:27

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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일본군 ‘위안부’ 평화의 소녀상에 입을 맞추는 등 논란을 일으킨 미국인 유튜버 조니 소말리가 지난 4월 서울서부지법에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

일본군 ‘위안부’ 평화의 소녀상에 입을 맞추는 등 논란을 일으킨 미국인 유튜버 조니 소말리가 지난 4월 서울서부지법에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

일본군 ‘위안부’ 피해자를 기리는 평화의 소녀상에 입을 맞추는 등 기행을 벌인 미국인 유튜버 조니 소말리(본명 램지 칼리드 이스마엘)가 공공장소에서 소란을 피운 혐의 등으로 항소심에서도 징역 6개월의 실형을 선고받았다.

서울서부지법 형사1부(재판장 반정우)는 25일 업무방해와 성폭력처벌법상 허위영상물 반포, 경범죄처벌법 위반 등 혐의로 기소된 소말리에게 1심과 같이 징역 6개월을 선고했다.

소말리는 2024년 10월 서울 마포구 한 편의점에서 컵라면 국물을 탁자에 쏟고 노래를 크게 틀며 편의점 측 업무를 방해한 혐의를 받는다. 같은 해 9~10월 버스와 지하철, 롯데월드 등에서 소란을 피우고 남녀 얼굴을 합성한 외설 영상을 온라인으로 송출한 혐의도 있다.

평화의 소녀상을 모욕한 행위는 혐의에 포함되지 않아 재판을 받지 않았다. 소말리는 2024년 10월 서울 용산구에 있는 소녀상 어깨에 손을 대고 볼에 입을 맞춰 비난을 받았다.

앞서 불구속 상태로 1심 재판을 받은 소말리는 지난 4월 1심에서 징역 6개월을 선고받아 법정 구속됐다.

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