오는 11월 튀르키예 안탈리아에서 열릴 제31차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP31)를 앞두고 개최된 사전협상에서 각국이 기후재원 등 핵심 쟁점에 합의하지 못하면서 COP31도 난항을 겪을 것이라는 우려가 나온다. 특히 기존 회의에서 합의된 기후재원 문제를 두고 선진국과 개발도상국 간 긴장이 계속되면서 의장국의 적극적인 조율이 필요하다는 지적이 제기된다.

기후변화 대응을 논의하는 세계 최대의 다자회의 COP31을 앞두고 사전협상 성격의 제64차 부속기구회의(SB64)가 지난 8일부터 18일까지 독일 본에서 열렸다. 영국의 기후 싱크탱크인 카본브리프 등에 따르면 약 2주간 진행된 SB64는 각국의 교착 상태를 확인했을 뿐 실질적인 성과를 내지 못한 것으로 평가된다.

선진국과 개발도상국은 기후 재원을 두고 또다시 엇갈린 입장을 보였다. 2024년 각국은 2035년까지 1조3000억달러(약 2005조원)의 기후금융을 조성하되, 선진국이 이 중 3000억달러를 투입하는 내용의 ‘신규 기후재원 조성 목표(NCQG)’에 합의했다. 역사적 배출 책임이 큰 선진국이 개발도상국의 기후대응을 지원해야 한다는 원칙을 반영한 것이다. 지난해 브라질 벨렝에서 열린 COP30에서는 선진국이 남반구의 기후재난 피해국의 적응을 지원하는 재원을 2035년까지 최소 3배 늘리는 내용에 대한 합의도 이뤄졌다.

그러나 각 재원 목표에 대한 합의 이후 구체적인 내용과 이행 경로, 결정문 명시 여부 등을 둘러싸고 갈등이 지속됐다. 개발도상국들은 선진국의 개발도상국 재정 지원 의무를 다룬 파리협정 제9조 제1항을 별도 의제로 다룰 것, 기후재정 지원 3배 증액 목표를 전 지구적 적응목표(GGA) 의제에 명시할 것 등을 요구했지만 선진국은 ‘보다 포괄적인 접근 방식이 필요하다’며 난색을 보였다.

외교부는 “적응 재원을 2035년까지 3배로 확대하는 목표의 명시 여부, 지난해 브라질이 제시한 기금 조성 달성방안의 결론문 포함 여부 등 민감한 쟁점을 두고 이견이 이어졌으며 결국 합의에 이르지 못했다”고 보고했다. 결국 각국은 GGA 의제 문구 합의에 실패하고 다음 회의에서 논의를 이어가기로 했다. 군소도서국가연합(AOSIS)은 SB64의 빈손 폐막에 대해 “절대 용납할 수 없는 결과”라고 반발했다.

의장국이 제시한 행동 의제를 둘러싼 평가도 엇갈린다. COP31 의장 지명자인 무라트 쿠룸 튀르키예 환경·도시화·기후변화부 장관은 현재 20%를 조금 넘는 최종에너지 수요 내 전기 비중을 “2035년까지 35%로 높이겠다”는 목표를 제시했다.

국내 기후단체인 기후솔루션은 튀르키예가 강조한 ‘전기화’에 대해 “화석연료 전환 논의를 ‘전기화’라는 좁은 틀로 치환할 수 없다”며 “전기화가 곧 탈탄소를 의미하지는 않기 때문”이라고 지적했다. 화석연료 퇴출은 탄소 감축을 위한 핵심 사안이지만, 사우디아라비아와 러시아 등 산유국들의 반대에 부딪혀 지난해 벨렝 회의에서도 최종 합의문에 직접 언급되지는 않았다.

튀르키예는 이 밖에도 제로 웨이스트를 통한 폐기물 감축, 건물 부문 에너지 집약도 25% 감축 등을 과제로 제시했다. 협상 의장국 역할을 맡은 호주는 자국의 우선순위나 비전을 공개적으로 밝히지 않았다.

시몬 스틸 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무총장은 폐막 연설에서 “일부 영역에서 회피와 지연이 목격됐다”며 “각국이 안탈리아 회의 이전에 타협점을 찾을 수 있도록 ‘가장 어려운 문제들’에 대해 노력할 수 있도록 가능한 한 빨리 장관급 회담을 소집해달라”고 의장국에 촉구했다.