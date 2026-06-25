민주당 전당대회 과열에 당 안팎 “경쟁 끝에 원팀돼야” 우려 속출…전·현직 대통령 ‘통합’ 오찬 예고까지

더불어민주당 전당대회를 앞두고 여당 내 갈등이 고조되는 가운데 이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 다음달 1일 만난다. 당 내부와 지지층 분열이 심화하자 진화에 나선 것으로 풀이된다. 여당 내부에서도 25일 공개적으로 내부 단합을 강조하는 목소리가 나왔다.

이 대통령과 문 전 대통령이 다음달 1일 청와대에서 오찬을 한다고 강유정 청와대 수석대변인이 이날 청와대 브리핑에서 전했다.

두 전·현직 대통령이 회동하는 것은 이 대통령 취임 후 처음이다. 오는 8월17일 민주당 전당대회를 앞두고 당원들이 친이재명계와 친정청래계로 나뉘어 갈등이 격해진다는 우려가 나오자 통합 행보를 보이는 것으로 풀이된다.

이 대통령과 문 전 대통령은 민주당이 분열 위기에 놓일 때마다 통합 행보를 보여왔다. 이 대통령은 민주당 대표 시절인 2024년 2월4일 22대 총선을 앞두고 친명계와 친문재인계 간 공천 갈등이 커지자 경남 양산 평산마을에서 문 전 대통령을 만났다. 이 대통령은 김경수 전 경남지사 등 비이재명계 대선 주자들이 자신의 일극 체제를 겨냥한 발언을 내놓던 시기인 2025년 1월30일에도 평산마을을 찾았다.

앞서 여권 안팎에선 ‘문조털래유’와 ‘한강새똥돼주길’ 등 잠재적 전당대회 출마자로 여겨지는 정청래 전 당대표와 김민석 국무총리를 지지하는 이들을 한 데 묶어 조롱삼아 부르는 멸칭이 확산했다. 문조털래유는 문 전 대통령, 조국 전 조국혁신당 대표, 김어준씨, 정 전 대표, 유시민 작가를 가리킨다. 한강새똥돼주길은 한준호 의원, 강득구 의원, 김 총리와 이동형·김용민씨, 이언주·송영길 의원을 말한다.

민주당 내부에서도 당권 경쟁이 지지층 분열로 이어지는 것을 경계하는 목소리가 나왔다. 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 주재한 정책조정회의에서 “우리가 경쟁하는 이유는 서로를 쓰러뜨리기 위해서가 아니라 더 단단한 하나가 되기 위함”이라고 말했다.

한 직무대행은 “김대중에서 노무현, 문재인을 거쳐 이재명 대통령에 이르기까지 민주당이 가장 강했던 순간은 언제나 흩어져 있다가 다시 손을 맞잡았을 때”라며 “반대로 우리가 무너졌던 순간은 상대가 강해서가 아니라, 우리 안의 벽이 높아졌을 때”라고 말했다.

우원식 전 국회의장도 공개적으로 우려를 표했다. 우 전 의장은 멸칭 표현에 대해 “내부의 갈등 수준이 그냥 갈등 수준이 아니”라며 “평민당 입당 이후 한번도 들어보지 못한 멸칭을 쓰는 걸 보고 이 분열을 극복하지 않고선 안 되겠다”고 말했다. 우 전 의장은 “젊은이들의 박탈감과 사회 양극화 극복이 당이 해야 할 가장 중요한 주제”라며 “이번 전당대회에서도 가장 중요하게 해야 할 일인데 그렇게 하지 못하고 있는 점에 대해 매우 잘못됐다고 생각한다”고 말했다.

이날 최고의원 출마 의사를 밝힌 3선 김영호 의원은 “민심은 경각을 다투는데 당 안에선 도끼자루 썩는 줄 모르고 끝도 없는 갈등과 대립에 빠져들고 있다”며 “민주당 깃발 아래 모두가 용광로처럼 하나되는 통합의 길을 가야 한다”고 말했다.

당내에선 여당 지지율뿐 아니라 국정지지율 회복을 위해서라도 민생 의제가 중심이 되는 전당대회가 돼야 한다는 지적이 나왔다. 수도권 한 초선 의원은 “당내 갈등하는 모습이 드러나면서 국민 피로감을 높이는 부분이 분명 있다”며 “검찰개혁 등 강성 지지층에게 선명성을 강조할 수 있는 이슈만 내세울수록 당의 입지가 좁아지고 미래를 맡길 수 있는 정당으로 인식될지 우려스럽다”고 말했다.

당내 갈등이 쉽게 진화되지 않을 것이란 전망도 있다. 한 재선 의원은 “전당대회 전에 서로 상처주는 방식으로 선거 운동을 하지 말자는 신사협정을 맺어야 하지만 그렇게 안 될 것”이라며 “대통령 지지율은 더욱 떨어지고 악순환이 될 것”이라고 말했다.