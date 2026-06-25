마이크론 역대급 실적 발표에 ‘삼전닉스’ 실적도 주목

미국 반도체 기업 마이크론 테크놀로지가 인공지능(AI)발 메모리 반도체 수요 증가에 힘입어 역대 최고 실적을 기록했다. 반도체주 급락으로 촉발된 AI 투자 과열 우려를 일시적으로나마 해소했다는 반응이 나온다. 삼성전자와 SK하이닉스의 올 2분기 실적을 가늠할 ‘바로미터’로 여겨진 마이크론의 호실적으로 두 기업 합산 영업이익이 150~160조원에 이를 수 있다는 전망까지 나오고 있다.

마이크론은 24일(현지시간) 2026 회계연도 3분기 매출이 414억6000만달러(약 64조원)를 기록했다고 발표했다. 이는 전년 동기 대비 345.7%, 즉 4배 가까이 증가한 수치다. GAAP(미국 회계기준) 영업이익은 330억1800만 달러를 기록했다. 순이익은 282억4300만 달러였다. 조정 주당순이익(EPS)도 24.67달러로, 월가 컨센서스인 20.78달러를 크게 웃돌았다. 특히 조정 영업이익률은 81.2%로, 전 분기(69%)보다도 12.2%포인트 높아졌다.

마이크론은 다음 분기(6∼8월) 매출 가이던스로 500억 달러((±10억 달러)를 제시했는데, 이는 시장 컨센서스(436억 달러)보다도 높은 수준이다. 메모리 공급난이 당분간 지속될 것이라는 전망이 나오는 가운데 반도체 업황 하락에 대한 우려를 덜어낸 것으로 풀이된다.

마이크론은 이날 고객사들과 평균 계약 기간이 3년인 장기공급계약(LTA) 16건을 체결한 상태라고도 공개했다. 산제이 메로트라마이크론 최고경영자(CEO)는 메모리 공급 부족 현상이 2027년까지는 지속될 것이고 2028년부터 일부 완화될 가능성이 있다고도 언급했다.

‘반도체 풍향계’로 거론되는 마이크론이 기대 이상의 실적을 올리면서 삼성전자와 SK하이닉스의 올 2분기 실적 전망치도 덩달아 상향되는 분위기다. 증권가는 삼성전자가 메모리 가격 상승과 파운드리 실적 반등 가능성 등에 힘입어 2분기 영업이익이 90조원에 달할 수 있다고 전망하고 있다. SK하이닉스도 2분기 영업이익이 70조원 이상에 달할 수 있다는 전망이 나온다.