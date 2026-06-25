강제추행 혐의로 검찰 송치된 전 인권위 성차별시정과장

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본문 요약

국가인권위원회에서 성차별·성소수자 인권 문제 등을 담당하는 성차별시정과장직을 맡았던 직원이 강제추행 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

A씨는 지난해 1월 안창호 위원장에 의해 성차별시정과장으로 임명됐다.

2022년 성차별시정과장직이 신설된 이래 남성 과장이 임명된 것은 A씨가 처음이다.

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국가인권위원회. 한수빈기자

강제추행 혐의로 검찰 송치된 전 인권위 성차별시정과장

입력 2026.06.25 16:47

  • 플랫팀 기자

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국가인권위원회에서 성차별·성소수자 인권 문제 등을 담당하는 성차별시정과장직을 맡았던 직원이 강제추행 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

국가인권위원회. 한수빈기자

국가인권위원회. 한수빈기자

서울 수서경찰서는 전 인권위 성차별시정과장 A씨를 지난달 29일 강제추행 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 24일 밝혔다.

[플랫]인권위 간부들의 연이은 ‘보직 반납’…“안창호, 인권위 존재 가치 저버려”

앞서 A씨는 지인으로부터 강제추행 혐의로 고소당했다. 고소장을 접수한 경찰은 지난해 12월 인권위에 A씨 수사 개시 사실을 통보했다. 인권위는 지난 1월1일 A씨를 직위 해제하고 대기 발령 조치했다. 이는 성범죄 등 비위로 수사기관으로부터 수사 중인 공무원에 대해 소속 기관이 직위를 해제할 수 있도록 한 국가공무원법에 따른 조치다.

[플랫]“동성애 받아들이면 삶이 불행”하다는 인권위 차별금지법 연구 책임자

A씨는 지난해 1월 안창호 위원장에 의해 성차별시정과장으로 임명됐다. 2022년 성차별시정과장직이 신설된 이래 남성 과장이 임명된 것은 A씨가 처음이다. 성차별시정과장에 임명되기 전 A씨는 운영지원과 의사총괄 업무를 맡아 안 위원장을 보좌해 온 것으로 알려졌다.

▼ 김태욱 기자 wook@khan.kr

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