국가인권위원회에서 성차별·성소수자 인권 문제 등을 담당하는 성차별시정과장직을 맡았던 직원이 강제추행 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

서울 수서경찰서는 전 인권위 성차별시정과장 A씨를 지난달 29일 강제추행 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 24일 밝혔다.

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앞서 A씨는 지인으로부터 강제추행 혐의로 고소당했다. 고소장을 접수한 경찰은 지난해 12월 인권위에 A씨 수사 개시 사실을 통보했다. 인권위는 지난 1월1일 A씨를 직위 해제하고 대기 발령 조치했다. 이는 성범죄 등 비위로 수사기관으로부터 수사 중인 공무원에 대해 소속 기관이 직위를 해제할 수 있도록 한 국가공무원법에 따른 조치다.

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A씨는 지난해 1월 안창호 위원장에 의해 성차별시정과장으로 임명됐다. 2022년 성차별시정과장직이 신설된 이래 남성 과장이 임명된 것은 A씨가 처음이다. 성차별시정과장에 임명되기 전 A씨는 운영지원과 의사총괄 업무를 맡아 안 위원장을 보좌해 온 것으로 알려졌다.

▼ 김태욱 기자 wook@khan.kr