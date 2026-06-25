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본문 요약

K팝이 큰 인기를 끌면서 세계 최대인 미국 음악 시장에서 한국어가 '3대 언어'로 두각을 나타내고 있다.

또한 "배드 버니가 역사적인 슈퍼볼 하프타임쇼에 출연한 데 따른 인기를 이어가고 있고, 방탄소년단이 완전체로 돌아온 가운데, 미국의 평범한 음악 청취자들도 문화적 변화가 일어나고 있음을 분명하게 느낄 수 있을 것"이라며 "음악 산업은 그 어느 때보다 세계화됐고, 해외 가수들도 과거라면 영어권 가수만 가능했을 글로벌한 인지도를 얻을 수 있게 됐다"고 분석했다.

루미네이트는 "과거 미국에서 해외 가수들이 상업적 성공을 거두려면 서구 스타일을 접목하거나 영어로 노래해야 했다"며 "그러나 오늘날 스트리밍 인프라는 팬들이 음악을 자연스럽게 발견하게 해 줬고, 언어는 더 이상 진입 장벽이 아닌 연결의 매개체가 됐다"고 평가했다.

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영어·스페인어 다음은 한국어···미국 음악시장 ‘3위 언어’ 됐다

입력 2026.06.25 17:01

  • 서현희 기자

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지난달 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 아메리칸 뮤직 어워즈에서 그룹 방탄소년단이 ‘올해의 아티스트’를 받고 수상소감을 말하고 있다. AFP연합뉴스

지난달 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 아메리칸 뮤직 어워즈에서 그룹 방탄소년단이 ‘올해의 아티스트’를 받고 수상소감을 말하고 있다. AFP연합뉴스

K팝이 큰 인기를 끌면서 세계 최대인 미국 음악 시장에서 한국어가 ‘3대 언어’로 두각을 나타내고 있다.

25일 음악·엔터테인먼트 데이터 집계 매체 루미네이트에 따르면 올해 1분기 기준 미국 음악 스트리밍 시장에서 한국어 점유율은 1.1%로 영어(86.0%), 스페인어(9.5%)에 이어 3위를 차지했다. 루미네이트는 미국 빌보드 차트 데이터 등을 공급하는 공신력 있는 업체다.

한국어 점유율은 2023년 0.7%, 2024년 0.7%, 2025년 1.1%에 이어 2026년 1분기에도 1.1%를 유지했다.

라틴계 배드 버니 등의 활약으로 스페인어의 약진이 두드러졌다. 스페인어 점유율은 2023년 8.1%에서 2024년 9.4%, 2025년 8.9%, 2026년 1분기 9.5%로 늘어났다.

루미네이트는 한국과 관련, "올해 1분기 한국어 스트리밍은 방탄소년단을 포함한 K팝 센세이션에 힘입어 1.1%의 점유율을 굳건하게 유지했다"고 설명했다.

또한 “배드 버니가 역사적인 슈퍼볼 하프타임쇼에 출연한 데 따른 인기를 이어가고 있고, 방탄소년단이 완전체로 돌아온 가운데, 미국의 평범한 음악 청취자들도 문화적 변화(Cultural Shift)가 일어나고 있음을 분명하게 느낄 수 있을 것”이라며 “음악 산업은 그 어느 때보다 세계화됐고, 해외 가수들도 과거라면 영어권 가수만 가능했을 글로벌한 인지도를 얻을 수 있게 됐다”고 분석했다.

루미네이트는 “과거 미국에서 해외 가수들이 상업적 성공을 거두려면 서구 스타일을 접목하거나 영어로 노래해야 했다”며 “그러나 오늘날 스트리밍 인프라는 팬들이 음악을 자연스럽게 발견하게 해 줬고, 언어는 더 이상 진입 장벽이 아닌 연결의 매개체가 됐다”고 평가했다.

이어 “레이블들은 변화하는 소비자 취향에 맞춰 해외 아티스트를 발굴하고, 국경을 넘나드는 협업을 펼치고, 다국어 마케팅 전략을 짜야 할 것”이라고 덧붙였다.

영문번역(English Translation)
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