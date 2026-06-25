영어·스페인어 다음은 한국어···미국 음악시장 ‘3위 언어’ 됐다

K팝이 큰 인기를 끌면서 세계 최대인 미국 음악 시장에서 한국어가 ‘3대 언어’로 두각을 나타내고 있다.

25일 음악·엔터테인먼트 데이터 집계 매체 루미네이트에 따르면 올해 1분기 기준 미국 음악 스트리밍 시장에서 한국어 점유율은 1.1%로 영어(86.0%), 스페인어(9.5%)에 이어 3위를 차지했다. 루미네이트는 미국 빌보드 차트 데이터 등을 공급하는 공신력 있는 업체다.

한국어 점유율은 2023년 0.7%, 2024년 0.7%, 2025년 1.1%에 이어 2026년 1분기에도 1.1%를 유지했다.

라틴계 배드 버니 등의 활약으로 스페인어의 약진이 두드러졌다. 스페인어 점유율은 2023년 8.1%에서 2024년 9.4%, 2025년 8.9%, 2026년 1분기 9.5%로 늘어났다.

루미네이트는 한국과 관련, "올해 1분기 한국어 스트리밍은 방탄소년단을 포함한 K팝 센세이션에 힘입어 1.1%의 점유율을 굳건하게 유지했다"고 설명했다.

또한 “배드 버니가 역사적인 슈퍼볼 하프타임쇼에 출연한 데 따른 인기를 이어가고 있고, 방탄소년단이 완전체로 돌아온 가운데, 미국의 평범한 음악 청취자들도 문화적 변화(Cultural Shift)가 일어나고 있음을 분명하게 느낄 수 있을 것”이라며 “음악 산업은 그 어느 때보다 세계화됐고, 해외 가수들도 과거라면 영어권 가수만 가능했을 글로벌한 인지도를 얻을 수 있게 됐다”고 분석했다.

루미네이트는 “과거 미국에서 해외 가수들이 상업적 성공을 거두려면 서구 스타일을 접목하거나 영어로 노래해야 했다”며 “그러나 오늘날 스트리밍 인프라는 팬들이 음악을 자연스럽게 발견하게 해 줬고, 언어는 더 이상 진입 장벽이 아닌 연결의 매개체가 됐다”고 평가했다.

이어 “레이블들은 변화하는 소비자 취향에 맞춰 해외 아티스트를 발굴하고, 국경을 넘나드는 협업을 펼치고, 다국어 마케팅 전략을 짜야 할 것”이라고 덧붙였다.