드론으로 러브버그를 잡는다고요? [현장 화보]

25일 서울 노원구 불암산 입구 공원에 성인 남성 5명이 겨우 들 수 있을 만큼 큰 드론이 놓여 있었다.

연구원들은 이미 불암산 곳곳에 연구 목적으로 러브버그 성충을 포집하기 위한 우화트랩을 설치해둔 상태였다.

김동건 삼육대 환경생태연구소장은 드론 방제 원리에 대해 "약제를 뿌려 러브버그를 잡는 방식이 아니라, 군집 비행을 하는 러브버그의 특성을 고려해 살수 드론으로 물을 분사해 비행 능력을 떨어뜨린 뒤, 지상에서 강한 물줄기를 직접 분사해 활동과 확산을 억제하는 방식"이라고 설명했다.