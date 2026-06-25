최승호 전 MBC 사장, 노조법 위반 2심도 벌금 800만원

2017년 파업에 참여하지 않은 기자들에게 인사상 불이익을 줬다는 이른바 ‘MBC 블랙리스트 의혹’으로 재판에 넘겨진 최승호 전 MBC 사장에게 2심에서도 벌금형이 선고됐다.

서울서부지법 형사항소1부(재판장 반정우)는 25일 노동조합법 위반 혐의로 기소된 최 전 사장에게 1심과 같은 벌금 800만원을 선고했다. 같은 혐의를 받는 박성제 당시 취재센터장(전 MBC 사장)과 정모 보도본부장에게는 각각 벌금 600만원, 한모 보도국장에게는 벌금 500만원이 선고됐다. 모두 1심과 동일한 형량이다.

항소심 재판부는 1심 판단이 정당하다고 봤다. 재판부는 “피고인들은 이 사건 인사 발령 통해 취재 업무로부터 배제된 제3노조 조합원들에게 불이익을 주고 제3노조의 운영에 지배·개입하는 부당노동행위를 했다고 봐서 유죄로 인정했다”고 했다.

최 전 사장 등 4명은 2017년 파업에 참여한 전국언론노동조합 MBC본부(제1노조) 소속 기자에게만 취재 업무를 맡기고 제3노조 소속 또는 비노조원은 취재에서 배제한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 제3노조는 2012년 김재철 당시 사장의 퇴진을 요구한 총파업 이후 제1노조에서 탈퇴한 기자들이 이듬해 설립한 노조다.