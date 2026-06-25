32강서 브라질 피하려면 ‘조 1위’ 절실한 일본 내일 F조 최종전서 스웨덴 완파 필수 조건 한국도 ‘경우의수 시나리오’ 스웨덴 대패 간절

남아프리카공화국에 당한 일격으로, 홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 로드맵에 큰 차질이 빚어졌다. 32강 자력 진출이 무산된 지금, 한국 축구팬들이 바라는 것은 남은 조별리그 최종전 결과를 통해 한국이 32강에 오르는 것이다.

우선적으로 팬들의 시선이 집중되는 곳은 ‘아시아 최강’ 일본이다.

일본은 26일 오전 8시 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 스웨덴과 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 최종전을 치른다. 1승1무(승점 4)를 기록 중인 일본은 비기기만 해도 최소 조 2위를 확보해 32강 진출을 확정한다.

하지만 한국 축구 팬들은 일본이 스웨덴을 이겨주기를 바란다. 그것도 최대한 많은 점수차로 말이다.

스웨덴은 현재 1승1패(승점 3)로 F조 3위에 올라있다. 48개국 체제로 진행되는 이번 대회는 12개 조 3위 팀 중 상위 8개 팀에게도 32강 티켓이 주어진다. 순위를 정하는 순서는 승점-골득실-다득점-페어플레이 점수 순이다. 스웨덴은 승점은 한국과 같으나 골득실이 0으로 -1의 한국에 앞서 있다.

스웨덴은 다득점에서 6골로 2골의 한국을 크게 앞서 있다. 일본에 한 골차로 패할 경우 골득실은 같아지나 다득점에서 앞서게 된다. 하지만 일본에 두 골차 이상 패배를 하면 한국이 스웨덴을 골득실에서 오히려 앞지르게 된다.

무승부만 거둬도 되는 일본이 다득점 승리를 노려야 하는 이유도 분명히 있다. F조 1~2위는 G조 1~2위와 32강에서 대결하는데, 1위로 올라갈 경우 G조 2위인 모로코를 상대하지만 2위로 올라가면 G조 1위 브라질을 만나야 한다. 현재 네덜란드와 성적이 같고 골득실도 +4로 같은 일본이지만, 다득점에서 6골로 7골의 네덜란드에 근소하게 밀린다. 네덜란드의 최종전 상대가 튀니지라는 점을 감안하면 일본도 공세적으로 나서야 한다.

한국은 현재 C조 3위인 스코틀랜드(승점 3·골득실 -3)보다 앞서고 A조 3위 보스니아헤르체고비나(승점 4)보다 뒤처지는 것이 확정됐다. 세 팀을 더 제쳐야 32강 티켓을 확보할 수 있다.

한국 입장에서는 강호들이 남은 최종전에서도 승리를 거둬주길 바라는게 베스트 시나리오다. 일찌감치 E조 1위를 확정한 독일은 3위 에콰도르(승점 1·골득실 -1)를 상대하고, J조 2위 오스트리아(승점 3·골득실 0)는 3위 알제리(승점 3·골득실 -2)와 외나무다리 승부를 벌인다. 대혼전인 G조에서는 벨기에와 이집트가 승리하면 좋다. 전력은 다소 뒤처지나 단단한 수비로 잉글랜드조차 애먹인 L조의 가나가 크로아티아를 잡는 것도 좋다.

일본 외 다른 아시아팀의 도움도 필요하다. 세네갈(승점 0·골득실 -3)과 최종전을 치르는 I조의 이라크(승점 0·골득실 -7)이나 콩고민주공화국(승점 1·골득실 -1)을 상대하는 K조의 우즈베키스탄(승점 0·골득실 -7)이 그렇다.