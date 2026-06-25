“외교 논란 피하려 기본권 침해” vs “당연한 조치”…‘가자지구 항해’ 활동가 여권무효 소송 시작

팔레스타인 가자지구로 향하는 구호선단에 탑승했다 이스라엘군에 붙잡혔던 한국인 활동가 해초(본명 김아현)가 외교부의 여권 무효화 처분에 불복해 제기한 소송이 25일 시작됐다. 해초 측은 “정부가 외교적 논란을 피하기 위해 무리한 행정처분을 했다”고 주장했고, 정부 측은 “원고의 생명 보호를 위한 당연한 조치였다”고 반박했다. 재판부는 오는 8월에 판결을 선고하기로 했다.

서울행정법원 행정12부(재판장 강재원)는 이날 해초가 외교부를 상대로 낸 여권반납 명령 처분 취소 소송의 첫번째 변론기일을 열고 양측의 입장을 들었다.

해초는 지난해 10월 가자지구 봉쇄에 반대하는 구호선단에 참가해 배를 타고 가자지구로 향하다 이스라엘군에 나포됐고, 이틀 만에 풀려났다. 이후 해초가 지난 1월 언론 인터뷰에서 다시 한번 ‘가자지구 항해’ 운동을 위해 출국하겠다고 밝히자, 외교부는 “외교적 논란을 일으켜 행정력 소비로 이어질 수 있다”며 여권반납 명령을 내렸다. 그러나 해초가 이를 송달받기 전에 재항해를 위해 출국하면서 여권의 효력이 정지됐다.

이날 해초 측은 “외교부의 여권반납 명령은 위법하고 자의적인 처분”이라며 “헌법이 명시한 최소 침해의 원칙, 과잉금지의 원칙 등을 위반했다”고 주장했다.

해초의 대리인은 “원고의 항해는 집단학살에 침묵하는 국제사회에 경종을 울리는 활동이었고, 결국 외교부의 여권무효 처분은 이동의 자유뿐 아니라 표현의 자유와 양심의 자유까지 침해한 것”이라며 “오히려 여권이 무효화되면서 항해하는 내내 ‘영사보호를 받을 수 없다’는 두려움만 발생했다”고 했다. 이어 ‘생명을 보호하기 위한 조치였다’는 외교부의 설명도 인정할 수 없다면서 “해초의 출국으로 부정적인 여론이 생겼을 때 ‘정부는 사전에 여권 무효화 조치도 했지만 원고가 출국한 것’이라며 책임을 전가하기 위한 조치였다”고 주장했다.

정부의 대리인은 “가장 중요한 건 원고가 다시 출국할 경우 생명과 안전에 큰 위협이 발생할 위험이 있었다는 점”이라며 “외교부의 여권반납 명령이 그런 목적을 가졌다는 것 자체를 부정하는 주장은 납득하기 어렵다”고 반박했다. 이어 “원고가 다시 가자지구에 방문하려다 무슨 일을 당할지 모르는 상황에서 국가가 보고만 있어야 한다는 건가”라며 “원고는 (석방 이후 인터뷰에서) 현행법 위반 의사를 공공연히 밝혔고, 자신과 함께할 것을 부추기기까지 했다는 점에서 대한민국 질서에 중대한 침해를 일으켰다고 볼 여지가 있다”고 했다.

해초는 이날 직접 발언 기회를 얻고 “가자지구 항해에는 전 세계 시민이 참여해 왔고, 이번 항해는 45개국 620명의 시민이 함께 출항했다”며 “이스라엘의 해상 봉쇄로 가자지구에 닿지 못하는 상황을 보여주는 것이 항해의 이유인데, 가자지구가 여행금지 구역이라며 여권을 뺏는 것은 가자지구 방문이 아니라 항해를 막기 위해서가 아닌가”라고 말했다.

재판부는 오는 8월27일에 1심 판결을 선고하기로 했다. 앞서 해초 측은 여권반납 명령의 효력을 정지해달라는 집행정지 신청도 냈지만, 재판부는 “외교부의 처분으로 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있다거나 이를 예방하기 위한 긴급한 필요가 있다고 인정하기 어렵다”며 이를 기각했다.