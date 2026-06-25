베네수엘라 강진에 이어지는 연대의 손길···미국·엘살바도르도 “구조팀 급파”

베네수엘라에서 발생한 연쇄 강진에 국제사회의 지원도 본격화하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라에 구조팀 급파를 지시했다. 트럼프 미국 대통령은 지난 1월 베네수엘라 군사 작전을 통해 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령을 생포한 이후 베네수엘라 정치에 영향력을 확대해오고 있다.

그는 24일(현지시간) 트루스소셜을 통해 “미국은 기꺼이 도울 준비가 돼 있다! 나는 모든 정부 기관에 신속히 움직일 준비를 하도록 지시했다”고 밝혔다. 이어 “미국은 우리의 새롭고 위대한 친구들을 위해 함께할 것”이라고 했다. 미 국무부는 트럼프 대통령의 지시에 따라 구조팀을 즉각 파견하고 의료자원과 인도적 지원 등을 제공할 것이라고 밝혔다.

페드로 산체스 스페인 총리는 엑스 성명에서 “저와 스페인은 베네수엘라 국민께 전폭적인 지원을 제공하겠다”며 희생자와 유가족에게 애도를 표했다. 이후 호세 마누엘 알바레스 스페인 외교장관은 긴급 구호물품을 제공할 준비가 돼 있다고 밝혔다.

나렌드라 모디 인도 총리는 25일 성명에서 “베네수엘라에서 심각한 지진으로 인한 참사가 발생한 데 대해 깊은 슬픔을 느낀다”며 “인도는 가능한 모든 지원을 제공할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 같은 날 정례브리핑에서 “두 건의 위력적 지진을 겪은 베네수엘라를 도울 수 있는 것이라면 무엇이든 제공하겠다”고 밝혔다.

중남미 지역의 이웃 국가들도 지지와 연대 의사를 전달했다. 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 “우리는 역경 속에서도 큰 회복력을 보여준 형제 국가 베네수엘라의 피해 지역 복구를 위해 델시 로드리게스 임시 정부를 지원하겠다는 의지를 다시 한번 확인한다”고 밝혔다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 “(베네수엘라가) 특수 구조대와 의료진 지원을 요청해왔다”며 “필요한 지원을 준비하라고 지시했다”고 밝혔다.

한때 베네수엘라 정부와 갈등을 빚었던 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령도 엑스에 “구조·구급대원 300명, 장비·의약품·기초 구호물자 50t을 카라카스로 보낼 준비를 마쳤다”고 적었다. 이외에도 아르헨티나, 쿠바, 볼리비아, 칠레, 에콰도르 등 중남미 국가들이 연대 의사를 밝혔다.

국제 구호 단체들도 베네수엘라 지진 피해에 관심을 기울이고 있다. 국제적십자사 베네수엘라 지부와 적신월사연맹(IFRC), 세이브더칠드런 등이 구호 의사를 표명하고 나섰다.

델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 자국에 연대와 지지 의사를 전한 세계 각국 정부에 감사의 뜻을 표했다.

베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도는 엑스를 통해 “어려운 시기에 우리 모두에게 힘과 평온, 연대가 넘치길 바란다”고 했다.

지난 1월 미국에 압송돼 뉴욕 구치소에 수감 중인 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과 부인 실리아 플로레스는 텔레그램 채널을 통해 “오늘은 단 하나의 메시지뿐이다. 최대한의 단결, 최대한의 연대, 최대한의 행동”이라며 국민에게 연대와 협력을 호소했다.