윤석열 ‘내란 우두머리’ 2심 한달 만에 재개…특검 “노상원 수첩 인정하고 사형 선고해야”

윤석열 전 대통령의 내란 사건 항소심이 윤 전 대통령 측 재판부 기피 신청으로 중단된 지 한달 만에 재개됐다. 조은석 내란특별검사팀은 12·3 내란이 2023년부터 준비된 것이라고 재차 강조했고, 윤 전 대통령 측은 장기 계엄이나 국헌 문란 의도가 없었다는 주장을 반복했다.

서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 25일 윤 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의 등 사건의 항소심 공판을 진행했다. 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 국군정보사령관, 김용군 전 대령도 재판에 나왔다.

이들 4명은 지난달 14일 항소심 첫 공판 전후로 재판부를 바꿔 달라며 기피 신청을 내서 재판이 정지된 상태였다. 윤 전 대통령 측은 해당 재판부가 앞서 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의 항소심에서 유죄를 선고하며, 윤 전 대통령에 대해 유죄를 예단하고 있다고 주장했다.

그러나 서울고법의 다른 내란전담재판부인 형사1부(재판장 윤성식)가 기피 신청을 기각하고, 여기에 대한 재항고 역시 대법원이 최종 기각하면서 재판이 이날 재개됐다.

이날 특검은 윤 전 대통령에 대한 항소 이유를 밝히면서 1심의 무기징역형이 너무 가볍다며 사형을 선고해달라고 했다. 특검은 “윤석열 피고인은 1년 전부터 군을 포섭하는 등 매우 치밀하게 내란을 계획했다”라며 “이진우 전 수방사령관에게 총을 쏴서라도 문을 부수고 들어가라는 등의 지시를 내린 정황을 보면, 물리적 충돌이 없었기에 유리한 양형으로 참작한다는 1심 판결은 사실을 오인한 것”이라고 주장했다. 김 전 장관과 노 전 사령관에 대해서도 1심 구형과 같은 무기징역과 징역 30년을 각각 선고해달라고 했다. 이들은 1심에서 각 징역 30년, 징역 18년을 선고받았다.

또 특검은 1심 재판부가 비상계엄 준비 시기와 목적 등이 담긴 노상원 전 사령관의 수첩 메모 등 주요 증거들을 인정하지 않아 오류를 범했다고도 했다. 그러면서 1심 법원이 12·3 내란 당시 국회에 군을 투입한 것이 국헌 문란 목적이 인정된다고 보면서도 ‘계엄 선포 자체는 원칙적으로 사법 심사의 대상이 되지 않는다’는 법리를 내세운 것 역시 잘못이라고 주장했다.

특검은 1997년 전두환·노태우 사건의 대법원 전원합의체 판례를 들어 “국가 비상사태가 발생하지 않았거나 실체적 요건이 구비되지 않았다는 게 명백하다면 비상계엄의 법률 요건 등에 대해 적극적으로 사법 심사할 수 있다”고 했다. 윤 전 대통령의 불법계엄 선포가 그 자체로 위헌·위법한 행위인데, 1심 법원은 특정 행위만 내란 행위에 해당한다고 좁게 해석했다는 취지다.

이에 대해 윤 전 대통령 측은 “거대 야당의 폭거를 국민에게 알리기 위한 방법으로 비상계엄을 선포한 것이 이 사안의 본질”이라는 주장을 3시간여에 걸쳐 반복했다. 윤 전 대통령의 변호인단이 수시간에 걸쳐 항소 이유 요지를 밝히면서 재판부는 김 전 장관 등 남은 3명 피고인에 대한 항소 이유는 다음 기일에 이어서 듣기로 했다.

재판부는 “오늘은 항소 이유를 말하는 것이라 특별히 제지하지 않았지만, 다음에 증인 신문 절차를 진행할 때는 시간을 지켜달라”고 당부했다.