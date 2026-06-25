호르무즈 내 한국 선박 26척 중 13척 탈출…외교부 “잔여 선박 조속한 통항 지원”

외교부는 중동 전쟁으로 호르무즈 해협에 발이 묶였던 한국 선박 중 절반이 해협을 빠져나온 데 대해 “우리 선박 통과 문제는 어느 정도 가닥이 잡혀가는 상황”이라고 25일 밝혔다.

외교부 관계자는 이날 기자들과 만나 “계속적으로 통항 소식이 있을 것으로 기대된다”며 이같이 말했다.

이 관계자는 “국제해사기구(IMO)가 이란, 오만, 미국 등 유관국과의 협력과 해협 내 선원 철수 계획을 발표하면서 더 많은 선박이 통항할 수 있는 환경이 조성된 것도 기대되는 상황”이라며 “정부는 해수부, 외교부, 재외공관 원팀으로 호르무즈 해협 통항 여건과 우리 선박, 선원의 안전을 지속 점검하면서 잔여 선박의 조속한 통항을 지원할 예정”이라고 밝혔다.

정부에 따르면 중동 전쟁 발발 후 호르무즈 해협에 갇혔던 한국 선박 26척 중 이날까지 13척이 해협에서 빠져나왔다. 현재 해협에는 한국 선박 13척과, 외국 선박에 탑승한 33명을 포함해 한국 선원은 총 87명이 남아있는 것으로 파악된다.

한국 선박들은 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 지난 22~24일 3일간 11척이 해협에서 빠져나왔다. 종전 양해각서 체결 이후 출항을 희망하는 선박이 500여 척에 달해 병목 현상이 발생하고 있는 점을 감안하면, 현재의 통항 속도는 나쁘지 않은 수준이라고 정부는 판단하고 있는 것으로 전해졌다. 해협 내 기존 항로에 기뢰가 많이 설치돼 있는 등의 영향으로 현재 해협을 통과하는 선박은 하루 평균 30여 척 수준인 것으로 알려졌다.

중동 전쟁 발발 이후 정부가 이란과 외교장관 통화 등 소통을 이어왔고, 나무호 피격 사건에 대해 조사 결과를 바탕으로 이란 측에 대응한 점이 한국 선박의 수월한 통항에 영향을 미쳤다는 분석이 제기된다. 한국은 이란 정부가 주장해 온 해협 통과 비용 지불에 대해 사태 초기부터 ‘수용 불가’ 입장을 유지해와 통항이 쉽지 않을 수 있다는 관측이 나왔었다.

남은 선박이 모두 빠져나오는 시점은 각 선사의 사정과 판단에 따라 달라질 수 있어 일률적으로 전망하기는 어려울 것으로 보인다. 또 해협 내에 이란이 설치한 기뢰 제거 상황도 선박의 이동 속도에 영향을 끼칠 전망이다.

현재 영국과 프랑스가 호르무즈 해협의 기뢰 제거를 지원하겠다는 의사를 밝힌 상황이다. 당초 이란은 해협에 타국의 군용 자산이 진입하는 것을 꺼리며 영국·프랑스의 지원에 부정적이었으나, 최근에는 반대 입장을 누그러뜨리고 필요하면 논의하겠다는 쪽으로 선회한 것으로 알려졌다.