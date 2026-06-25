창간 80주년 경향신문

미 “이스라엘, 레바논 일부 철수”…이스라엘·레바논은 동시 부인

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이스라엘군이 레바논 남부 완충지대 일부에서 병력을 철수했다는 미국 측 주장에 이스라엘과 레바논 당국이 즉각 부인하고 나서면서 진실 공방이 벌어지고 있다.

로이터통신은 25일 미국 국무부 고위 당국자를 인용해 이스라엘이 헤즈볼라와의 전쟁 과정에서 점령했던 레바논 남부 영토 일부에서 철수했다고 보도했다.

이 당국자는 "이스라엘이 헤즈볼라와의 전쟁 과정에서 점령했던 남부 레바논 영토 일부에서 철수했다"면서 "이제 레바논 정규군이 해당 지역에 진입해야 한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 “이스라엘, 레바논 일부 철수”…이스라엘·레바논은 동시 부인

입력 2026.06.25 19:33

수정 2026.06.25 19:39

펼치기/접기
  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
24일(현지시간) 레바논 남부 나바티예 마을에서 한 남성이 이전 이스라엘 공습으로 파괴된 건물 잔해 사이를 걸어가고 있다. AP연합뉴스

24일(현지시간) 레바논 남부 나바티예 마을에서 한 남성이 이전 이스라엘 공습으로 파괴된 건물 잔해 사이를 걸어가고 있다. AP연합뉴스

이스라엘군이 레바논 남부 완충지대 일부에서 병력을 철수했다는 미국 측 주장에 이스라엘과 레바논 당국이 즉각 부인하고 나서면서 진실 공방이 벌어지고 있다.

로이터통신은 25일(현지시간) 미국 국무부 고위 당국자를 인용해 이스라엘이 헤즈볼라와의 전쟁 과정에서 점령했던 레바논 남부 영토 일부에서 철수했다고 보도했다.

이 당국자는 “이스라엘이 헤즈볼라와의 전쟁 과정에서 점령했던 남부 레바논 영토 일부에서 철수했다”면서 “이제 레바논 정규군이 해당 지역에 진입해야 한다”고 말했다.

이 당국자는 “이스라엘이 완충지대 일부에서 병력을 철수시키는 구체적인 조치를 이미 취했다”며 “이는 레바논 정부를 향한 중요한 선의의 표시”라고 말했다. 이어 “이제 레바논 정부군이 해당 지역에 진입해 무기와 군사 인프라를 제거해야 한다”며 “이 같은 모델을 남부 레바논 전역으로 확대해 주민들의 안전한 귀환과 재건, 레바논의 완전한 주권 회복을 이끌어낼 수 있을 것”이라고 강조했다.

다만 그는 이스라엘이 철수한 지역의 규모나 정확한 위치는 밝히지 않았다.

하지만 당사국들은 곧바로 반박에 나섰다. 이스라엘 고위 당국자는 로이터통신에 해당 보도가 사실이 아니라고 부인했다. 레바논의 한 고위 안보 관계자 역시 이스라엘군의 철수 사실을 확인하지 못했다고 밝혔다.

이스라엘 국방부 고위 관계자도 “이스라엘군은 남부 레바논의 이른바 완충지대에서 철수하지 않을 것”이라고 말했다. 미국 측 발언에 관한 질문을 받은 레바논군 고위 관계자도 최근 현지 상황이 “철수와는 정반대”라고 말했다.

이번 논란은 미국이 중재 중인 이스라엘·레바논 협상과 맞물려 있다. 양측은 헤즈볼라와 이스라엘 간 충돌 종식 방안을 놓고 워싱턴의 중재 아래 협상을 진행 중이다.

중동을 순방 중인 마코 루비오 미국 국무장관은 전날 쿠웨이트에서 레바논 정부군이 현재 이스라엘군이 장악한 남부 지역 일부에 진입해 통제권을 행사하는 이른바 ‘시범 구역’ 구상을 공개했다.

루비오 장관은 “레바논 정부와 군이 점차 더 많은 자국 영토를 통제해야 한다”며 “레바논군이 통제하는 지역이 늘어날수록 헤즈볼라의 영향력은 줄어들고, 그에 따라 이스라엘도 점령 지역을 축소하게 될 것”이라고 말했다. 이어 “그것이 현재 협상의 핵심”이라고 강조했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글