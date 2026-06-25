대한민국 경제의 대들보였던 석유화학 산업이 존립의 기로에 섰다. 글로벌 공급 과잉과 중국의 자급률 상승은 더 이상 일시적 업황 부진이 아니라 구조적인 생존의 문제다. 이에 정부는 지난 4월21일 석유화학특별법을 시행하며 에틸렌 생산 능력 감축과 고부가 스페셜티(고기능 특수소재) 중심의 산업 전환에 나섰다. 하지만 정책은 시행 초기부터 모순에 부딪혔다. 한편에서는 퇴로를 열어주는 사이, 다른 한편에서는 역대급 증설이 이뤄지는 엇박자가 벌어지고 있기 때문이다.



석유화학 구조재편의 핵심 골자는 국내 에틸렌 생산 능력을 최대 25%(약 370만t)까지 감축해 공급 과잉을 해소하고 저탄소·고부가 스페셜티로의 전환이다. 그러나 곧 기계적 완공을 앞둔 에쓰오일의 ‘샤힌 프로젝트’는 이와 충돌한다. 이 사업은 연간 180만t의 에틸렌 생산 능력을 추가하는 초대형 설비 구축 사업이다. 에쓰오일 측은 신규 설비라는 이유로 구조조정 참여가 어렵다는 입장을 고수해 기존 사업자들과의 형평성 문제는 물론 정책의 실효성까지 흔들고 있다.



정책의 또 다른 축은 ‘고부가 전환’이다. 샤힌 프로젝트는 180만t의 에틸렌 생산과 함께 이를 기반으로 범용 합성수지인 폴리에틸렌(PE)을 연간 132만t이나 생산할 계획이다.



2023년 기준 저밀도 폴리에틸렌의 국내 생산량은 국내 수요의 약 2.5배였고, 고밀도 폴리에틸렌 생산량 역시 국내 수요의 약 2.7배 수준이었다. 더욱이 최대 수출국이었던 중국은 이미 자체 생산 능력을 급격히 확장해, 2023년 에틸렌 생산량이 2020년 대비 45.4%나 급증했다.



원료 전환에도 신중히 접근해야 한다. 정부는 대산 1호 사업 재편에 따른 지원책으로 원가 경쟁력을 위해 나프타 대신 에탄 도입 확대를 검토하고 있지만, 에탄 투입 비중이 높아질수록 생산물이 에틸렌 중심으로 기울어 나프타분해시설이 갖는 프로필렌·부타디엔·방향족 등 다양한 부산물 생산상의 장점은 약화될 수 있다. 미국 셸 모나카 에탄 크래커 사례도 이를 잘 보여준다. 이 시설은 풍부한 셰일가스와 대규모 세제 혜택을 기반으로 추진됐지만, 셸 화학 부문의 구조적 부담으로 작용하고 있다는 평가를 받는다.



정부는 특별법으로 석유화학 품목별 통계를 관리하겠다고 했지만, 샤힌 프로젝트와 같은 신규 설비에 의한 시장 충격을 통제할 장치는 여전히 미비하다. 산유국의 다운스트림 확장 전략에 휘말려 국내 설비가 우후죽순 늘어나는 것을 방치한다면 국내 기업끼리 제 살 깎아 먹기식 수출 경쟁을 벌일 수밖에 없다.



정부는 다음 세 가지 조치를 검토해야 한다. 첫째, 범용 제품 설비 확장에 대한 면밀한 수급 영향 검토와 함께 신규와 기존 설비 간의 합리적인 조정안을 도출해야 한다. 둘째, 신규 설비에도 수급 조절 책임을 공평하게 부여해 산업 생태계 전체의 연착륙을 유도해야 한다. 마지막으로, 일정 규모 이상의 신규 범용 제품 설비나 증설에 대해서는 ‘사전 수급영향평가’를 제도화해야 한다.



한쪽에서는 감축을 유도하면서 다른 한쪽에서는 신규 공급 확대를 방치한다면 특별법은 과잉경쟁을 재생산하는 장치가 될 수 있다. 석유화학 구조재편의 성패는 울산 샤힌 프로젝트로 드러난 이 엇박자를 어떻게 해결하느냐에 달려 있다.