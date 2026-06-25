지구상에 축구만큼 인류의 특성을 상징적으로 드러내는 스포츠가 있을까. 공격과 방어, 전략과 전술, 승리의 환호와 패배의 눈물은 집단 스포츠의 공통점이다. 이 위에 축구는 동물적 감각을 총동원한 원시적이고 집단적인 전투체제를 갖추고 있다. 적대 감정을 온몸으로 드러내며 사냥감인 공을 적진 깊숙이 몰아넣는 쾌감은 선수 자신은 물론 관중을 광적으로 열광케 한다.



산업혁명기에 노동력 증강을 위해 장려한 축구는 서구의 헤게모니가 축소되는 판에도 가장 보편적인 스포츠가 되었다. 비상하는 두 날개는 올림픽이 그렇듯이 국가와 자본이다. 한때 스포츠는 강대국에 억압당하는 상황에서는 민족주의를 내세운 저항의 수단이기도 했다. 지금은 정치가들이 자신의 권력 강화나 무능력에 대한 국민의 불만을 잠재우는 수단이 되었다. 스포츠의 국가 대결엔 애국주의가 지배한다. 감독과 선수, 스태프는 전쟁터에 내몰린 군인들이다. 목표를 성취하지 못하면 죄인이 된다. 극단의 경우, 선수와 가족들은 생명의 위협을 느끼기도 한다.



월드컵은 스포츠·기업·미디어의 삼각동맹이 구축한 지구적 사업이다. 국제축구연맹(FIFA) 회장이었던 주앙 아벨란제의 돈에 대한 후각은 축구를 웅장하고 화려한 이벤트로 만들었다. 경영자들이 1984년 LA 올림픽부터 후원사제도를 통해 돈맛을 안 것처럼, 1994년 미국 월드컵은 자본주의의 빗장을 활짝 열어젖혔다. 메가 스포츠인 올림픽과 월드컵은 금융·상업·기술자본의 각축장이 되었다. 재주는 곰이 부리지만, 수십조에 달하는 입장권, 중계권, 광고 스폰서, 기념품 수입은 초대형마트의 주인이 갖는 꼴이 되었다. 루퍼트 머독 같은 미디어재벌들이 스포츠구단을 사들여 그 상품가치를 부풀리는 이유도 마찬가지다.



월드컵은 새로운 형태의 종교다. 최고의 실력으로 최대의 몸값을 자랑하는 스타는 지친 삶을 잊게 하는 구세주다. 스포츠 영웅의 서사는 한계 상황에 처한 자신의 현실을 위로하는 경전에 가깝다. 그가 등장한 상품을 소유함으로써 자기동일시의 기쁨을 누린다. 팬으로서 그들은 아낌없는 소비로 기꺼이 자본의 자발적 신도가 된다. 유무형의 문화를 보이는 대로 상품화하는 후기자본주의 시대에 스포츠도 예외가 아닌 것이다. TV로 경기를 지켜보는 수백억명 시청자는 클로즈업된 선수들의 투지 가득한 표정과 골을 넣었을 때 포효하는 모습을 보며 자신의 노동에 새로운 활력과 생기를 불어넣는다. 축구가 직장 환경을 바꾼 것도 아닌데 말이다.



연구자들은 축구는 인간의 야만성을 부채질해 세계를 더욱 분열시킨다고도 한다. 피아 구분, 승자독식의 특성상 화합은 자신이 응원하는 팀에 한정돼 있다. 1969년 온두라스와 엘살바도르의 월드컵 지역예선은 전쟁으로 비화됐다. 양국 간 경제 문제가 원인이었지만 과열된 관중의 응원이 이를 촉발했다.



이와는 반대로 1914년 성탄절에 영국군과 독일군이 전투를 멈추고 축구를 한 역사도 있다. 1996년 설립된 페레스 평화혁신센터 소속 유소년 축구클럽은 이스라엘과 팔레스타인 청소년으로 구성됐으며, 국제사회에 평화의 메시지를 전했다. 2002년 한·일 월드컵은 양국 비자를 면제해 민간교류의 물꼬를 텄다.



대부분 축구시합이 장외 전쟁으로 확산되지 않는 이유는 모두가 규칙을 존중하기 때문이다. 그것은 신이 아닌 인간이 만든 것이다. 부조리한 세상에서 스포츠는 규칙으로 자신의 존재 의미를 부여한다. 월드컵은 경기장 내에서의 폭력, 인종 비하, 반칙에 대한 처벌을 강화하고 있다. 덩달아 심판의 권한도 강화됐다. 비록 스포츠 외적인 세력에 지배당하는 축구의 현실이지만, 약육강식의 지구촌에 한 가닥 평화의 희망을 보여주는 것은 아닐까. 관중은 경기장의 평화를 위해 규칙의 공정성이 잘 지켜지는지 눈을 치켜뜨고 감시한다. 그 눈을 전쟁터로 돌린다면 이웃의 피와 눈물을 멈추게 할 인류애가 확산될 수도 있지 않을까.